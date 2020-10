Vrag bo vzel šalo

Na Dirki po Španiji je čas za dve peklenski gorski etapi in prvič v letošnji izvedbi se bo zgodilo, da se bosta v dveh dneh trasi končali z vožnjo v klanec. Primož Roglič bo na današnji 170-kilometrski 11. etapi kolesaril v rdeči majici, a ima isti čas kot Richard Carapaz. Kar 4700 višinskih metrov bodo morali kolesarji narediti do cilja, ki bo na Alto de La Farrapona.

Vse skupaj se bo začelo v Villaviciosi malce čez 12. uro. Enajsta etapa bo imela kar pet gorskih ciljev, od tega bodo štirje I. kategorije. Mednje spada tudi zaključni vzpon na Alto de La Farrapona (1708 metrov). Zadnjih 6,5 kilometra (skupno 16,5 km) bo zagotovo peklenskih, saj bo povprečni naklon kar 9,4 odstotka.

A bodo pred tem še gorski cilji III. kategorije Alto de La Campa (8,3 km/4-odstotni naklon) in trije I. kategorije Alto de La Colladona (7 km/6,5-odstotni naklon), Alto de La Cobertoria (9,8 km/9-odstotni naklon) in Puerto de San Lorenzo (10 km/8,6-odstotni naklon).

Zaključni vzpon bo tretjič del Vuelte. Leta 2011 je zmagal slovenski publiki znani Rein Taatamäe, ki je leta 2016 osvojil dirko Po Sloveniji. Takrat je bil hitrejši tudi od legendarnega Bradleyja Wigginsa, ki pa mu je uspelo na svojih plečih zadržati rdečo majico vodilnega.

Tri leta pozneje je španski matador Alberto Contador z zmago zacementiral svoj položaj na vodilnem mestu.

Enako lahko danes naredi Primož Roglič, ki je v tem tednu pokazal, da so njegove noge izjemno močne. Dobil je dve etapi – gorsko in petkovo ravninsko, ki se je zaključila s kilometrsko vožnjo navkreber.

Prav zaradi tega je eden od glavnih favoritov za današnjo zmago, če ekipe ne bodo dopustile ubežnikom kolesariti svoje dirke. Četudi bomo imeli dirko v dirki, pa bo vseeno zanimivo spremljati, kaj se bo v skupini z rdečo majico, ki je na plečih našega Primoža, v zaključku dogajalo.

Zaključni vzpon 11. etape. Foto: A.S.O.

A niso le klanci tisti, ki bodo krojili usodo današnjega dne. Poznavalci trase namreč opozarjajo tudi na nekatere zahtevne odseke pri spustih, na katerih bodo morali biti kolesarji dodatno pazljivi.

Boj za skupno zmago bo tako danes kakor v nedeljo neizprosen, saj bodo imeli kolesarji tudi jutri izjemno peklensko gorsko etapo. Trenutno je v najboljšem položaju Roglič, ki ima identičen čas kot Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), a ima slovenski šampion boljše uvrstitve – zmagal je celo trikrat, Ekvadorec ni osvojil še nobene etape. Irec Daniel Martin na tretjem mestu zaostaja 25 sekund, Britanec Hugh Carthy pa na četrtem že 51 sekund. Zanimivo bo videti, kako se bodo trase lotili pri španski ekipi Movistar, ki ima na petem mestu Enrica Masa (zaostanek 1:54), osmem Alejandra Valverdeja (3:35) in desetem Marca Solerja (3:52).

"Zelo težka dneva sta pred nami. Veliko gorskih ciljev je. V soboto bo težko že od začetka in bo tako povsem do konca. Zagotovo bo zanimivo gledati. Dali bomo vse od sebe. Upam, da bom zaradi majice dobil nekaj dodatne moči. Pričakujem, da bodo kolesarji dirkali agresivno. Na koncu ni le boj med mano in Richardom, ampak so tu še drugi," je pred peklenskima dnevoma povedal Roglič.

Pričakujemo lahko izjemno razburljiv dan, saj se kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, zavedajo, da bodo morali do torkovega kronometra narediti kaj, če bodo želeli ogroziti Rogliča.