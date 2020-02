Drama ob zaključku etape, ki jo je dobil Italijan, Slovenca še enkrat v ozadju

Isti čas kot Nemec je zabeležilo še 33 kolesarjev, tretje mesto pa je tako kot v prvi etapi zasedel Francoz Nacer Bouhanni.

Varnostno vozilo je v zaključku dirke poskrbelo za dramo:

Huge drama at the flamme rouge as a security bike almost sabotages the finish! 😲@TDE_ProCycling's Niccolo Bonifazio holds on to win stage two of the #SaudiTour pic.twitter.com/TUikl3iJQC