Miren dan za Rogliča na Giru, v cilj pripeljal varno z glavnino

Zmagovalec sedme, 185 kilometrov dolge etape od Vasta do L'Aquile je španski kolesar moštva Astana Pello Bilbao. Italijan Valerio Conti (UAE Emirates) je zadržal rožnato majico vodilnega na Giru, favoriti za skupno zmago, med njimi naš Primož Roglič (Jumbo-Visma) niso bili v ospredju, časovna razmerja med njimi ostajajo bolj ali manj nespremenjena.

Primož Roglič je včeraj predal rožnato majico Contiju, danes pa je v cilj prišel 20., z 1:07 zaostanka za zmagovalcem in ostal na 11. mestu v skupni razvrstitvi.

Bilbao je po današnji etapni zmagi napredoval na 11. mesto v skupni razvrstitvi, na 12. je Roglič. Jan Polanc (UAE Emirates) je cilno črto sedme etape prečkal kot 54., za zmagovalcem je zaostal minuto in sedem sekund. V skupnem seštevku Polanc zaseda 28. mesto.

Jutri karavano čaka najdaljša etapa letošnjega Gira, prevoziti bodo morali 239 kilometrov od Tortoreta Lida do Pesara, v nedeljo pa je na sporedu 35-kilometrski kronometer od Riccioneja do San Marina, na katerem bi moral Roglič spet pokazati nekaj več. Drugi teden rožnate pentlje se bo začel z dvema ravninskima etapama, nato pa bo postalo zanimivo. Naslednja petek in sobota bosta postregla z dvema epskima gorskima etapama. Več o trasi pa tukaj.

Izidi 7. etape: 1. Pello Bilbao (Špa) Astana Pro Team 4;06:27 2. Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale + 0:05 3. Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 4. Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:09 5. Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6. José Rojas (Spa) Movistar Team 0:30 7. Sebastian Henao (Kol) Team Ineos 0:48 8. Antonio Pedrero (Špa) Movistar Team 1:01 9. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 1:07 10. Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec … 20. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 54. Jan Polanc (UAE Emirates) isti čas Skupni vrstni red: 1. Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 29;29:34 2. José Rojas (Špa) Movistar Team + 1:32 3. Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 1:41 4. Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 2:09 5. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 2:17 6. Amaro Antunes (Por) CCC Team 2:45 7. Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:14 8. Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 3:25 9. Andrey Amador (Crc) Movistar Team 3:37 10. Sam Oomen (Niz) Team Sunweb 4:57 11. Pello Bilbao (Špa) Astana 5:23 12. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 5:24 … 28. Jan Polanc (UAE Emirates) 7:03 ...

