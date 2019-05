V Kaliforniji španska zmaga, Pogačar ostaja četrti

Še naprej odlično dirka Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je v peti etapi osvojil deveto mesto, skupno pa ostaja četrti in najboljši mladi kolesar.

Rumeno majico vodilnega na kalifornijski pentlji še vedno nosi Američan Tejay van Garderen (Education First), štiri sekunde zaostaja Danec Kasper Asgreen, šest Italijan Gianni Moscon in 16 Pogačar.

Z vodilno skupino 26 kolesarjev je v četrtek prišel v cilj tudi Simon Špilak (Katjuša Alpecin), ki je bil v etapi 19., skupno pa je z zaostankom 44 sekund na 15. mestu.

Samo etapo je zaznamoval beg 12 kolesarjev, med katerimi je bil tudi svetovni prvak Peter Sagan iz Slovaške. Sedem kilometrov pred ciljem je glavnina ubežnike ujela, z begom je nadaljeval le Belgijec Tim Declercq, a tudi on ni zdržal do konca. V samem finišu je bilo sicer nekaj napadov favoritov, a so bili ostali tekmeci budni in skupni seštevek pri vrhu se ni spremenil.

Danes je pred kolesarji 127 km na relaciji Ontario - Mt. Baldy, dirka pa se bo končala v soboto v Pasadeni, ko karavano čaka zadnjih 126 km iz Santa Clare.