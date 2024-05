Pogačarjeva napoved: To je zadnja priložnost za nas "klančarje"

Predzadnji dan 107. Dirke po Italiji obeta še en spektakel. 184 kilometrov dolga etapa od Alpaga do Bassana del Grappe bo naporna, tekmovalcem ponuja 4.200 višinskih metrov, dvakrat se bodo morali povzpeti na Monte Grappa, po 18-kilometrskem klancu z dobrim osemodstotnim povprečnim naklonom. "To je zadnja priložnost za nas 'klančarje', zato je to treba izkoristiti," je tekmecem sporočil najboljši kolesar na Giru, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Začelo se bo ob 11.40.

Tadej Pogačar tudi danes velja za prvega favorita za etapno zmago. Dvajseto etapo je kot zanimivo izpostavil že v začetku zadnjega tedna dirke, pred dnevi domala že napovedal napad na zmago, včeraj pa še enkrat potrdil, da namerava danes spet pokazati mišice. "To je zadnja priložnost za nas 'klančarje', da se spet dokažemo. Zadnja etapa za nas, ko lahko zmagamo, nato namreč sledi le še Rim, zato je to treba izkoristiti," je včeraj v cilju 19. etape v Sappadu napovedal slovenskim novinarjem.

V prvih 87 kilometrih današnje predzadnje etape Gira ne bo kakšnih večjih izzivov za kolesarje, le na 30. kilometru dneva jih čaka krajši klanec tretje kategorije, Muro di Ca' del Poggio, na 88. kilometru pa se začne prvi od dveh vzponov na klanec prve kategorije Monte Grappa. Ta je glede na dolžino in naklon celo najtežji na letošnjem Giru. 18,1 kilometer klanca ima kar 8,1-odstotni povprečni naklon, na najstrmejših delih pa naklonina doseže tudi 14 odstotkov.

"Nikoli ga še nisem prevozil, ampak tudi če bi ga, se ne bo nič poznalo ali videlo, ker bo toliko navijačev. Oni bodo tisti, ki nam bodo dali energijo in nas 'potiskali' navzgor," je o klancu povedal slovenski šampion. Spust z Grappe prekine še manjši klanec, Il Pianaro, ki je dolg vsega dober kilometer, a izjemno strm, z devetodstotnim povprečnim naklonom, pri vrhu pa ima kar 15-odstotno naklonino.

Po 16 kilometrih spusta sledi še en naskok na Grappo, od 164. kilometra trase in še drugega obiska Il Pianara pa le še spust do cilja.

Hud boj za stopničke

Pogačarjeve skupne zmage na dirki najbrž nihče več ne more resno ogroziti, če bo le 25-letni Gorenjec dan preživel brez kakšnih padcev ali drugih resnejših težav, zato pa se obeta zanimiv boj za mesta na preostalih stopničkah. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je že napovedal napad na drugo mesto, ki ga trenutno z 22 sekundami naskoka zaseda Kolumbijec Dani Martinez (BORA - hansgrohe). Upanja na oder za zmagovalce ni opustili niti Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Ta ima za Thomasom minuto in 45 sekund zaostanka. Premiki so mogoči tudi med preostalimi člani elitne deseterice, v to pa se želita prebiti še 11. in 12. v skupnem seštevku, Italijan Lorenzo Fortunato (Astana) in Avstralec Michael Storer (Tudor). Za trenutno desetim, Čehom Janom Hirtom (Soudal - Quick Step), imata 1:53 in 3:43 zaostanka.

Predzadnja etapa letošnje rožnate pentlje se bo začela ob 11.40 z zaprto vožnjo, po kakšnih desetih minutah te naj bi se začelo zares. Najboljše kolesarje v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Vremenska napoved ni najboljša, že na startu v Alpagu naj bi deževalo, nič boljša ni napoved vremenoslovcev za cilj v Bassanu del Grappi.

Skupni vrstni red po 19 etapah Gira: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 71;24:03

2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 7:42

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 8:04

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 9:47

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 10:29

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 11:10

7. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 12:42

8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 13:33

9. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 13:52

10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 14:44

35. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 1;38:50

72. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 3;11:28

