Bo Isaac del Toro zdržal skoraj pet kilometrov plezanja?

Na vrsti je veliki finale 108. Dirke po Italiji z dvema brutalnima gorskima etapama. V današnji 19. etapi kolesarje na 166 kilometrih od Bielle do Champoluca čaka kar 4.900 višinskih metrov na petih kategoriziranih vzponih, med katerimi kar trije spadajo v prvo kategorijo. Najbolj vroče vprašanje je, ali bo 21-letni Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) izjemno naporen dan še preživel v rožnati majici vodilnega. Etapa se bo začela ob 12.30, v cilju najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.

Na vrsti je prva od dveh najzahtevnejših etap letošnje Dirke po Italiji, v 19. bodo morali kolesarji premagati kar 4.900 višinskih metrov, kar je več tudi od sobotne preizkušnje, ki bo kolesarje vodila prek najvišje točke 108. rožnate pentlje, Colle della Finestre.

Že danes se utegne vrstni red v skupnem seštevku močno premešati. Rožnato majico vodilnega brani mladi Mehičan Isaac del Toro, a ima adut moštva UAE Emirates le 41 sekund prednosti pred vse boljšim Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education - EasyPost), ki oživi prav na najtežjih klancih. Če bo del Toro danes pokazal le kanček ranljivosti, se lahko poslovi od rožnate majice, ki jo nosi vse od devete etape naprej.

Poleg Carapaza na del Tora prežijo še Britanec Simon Yates, ki bo imel danes popolno podporo moštva Visma | Lease a Bike. Yates za rožnato majico zaostaja 51 sekund. Nevaren bo tudi Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech), ki je v skupnem seštevku četrti z minuto in 57 sekundami zaostanka, prav tako Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) in Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a imata ta že dobre tri in slabih pet minut zaostanka za rožnatim Mehičanom. Pričakujemo lahko tudi poskuse kapetana Red Bull - BORE - hansgrohe po odstopu Primoža Rogliča, mladega Italijana Giulia Pellizzarija, pa tudi Kolumbijca Einerja Rubia, najbolje uvrščenega kolesarja moštva Bahrain Victorious. Pellizzari zaostaja dobrih pet minut, Rubio dobrih šest.

V boj za etapno zmago se poleg favoritov v boju za rožnato majico utegnejo danes spustiti tudi kolesarji, kot so Romain Bardet, Lorenzo Fortunato, Afonso Eulálio, Christian Scaroni, Daniel Martínez, Wilco Kelderman, Wout Poels, Pello Bilbao, Carlos Verona, Max Poole …

V klanec bo šlo danes že po treh kilometrih etape, kjer tekmovalce za ogrevanje čaka klanec tretje kategorije Croce Serra (11,3 kilometrov, 4,6-odstoten povprečni naklon). Po spustu sledi nekaj ravnine, po 50 kilometrih etape pa prvi od treh zaporednih vzponov prve kategorije. Col Tzecore je 15,8-kilometrski klanec s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom, v drugem delu pa ima odsek, kjer naklonina doseže 15 odstotkov. Spust s tega vrha bo nadvse tehničen.

Po dobrih 90 kilometrih brutalnega dne je na vrsti Col Saint-Pantaleon. 16,5 kilometra dolg klanec s 7,2-odstotnim povprečnim naklonom in maksimalnimi 12 odstotki na najstrmejšem delu. Zadnja dva kilometra klanca sta devetodstotna, spust v dolino pa bo izjemno hiter. V Saint Vincentu, tik pred začetkom naslednjega dolgega klanca, bo bonifikacijski sprint.

Sledi 15,3 kilometra dolgo mučenje na Col de Joux, ki ima povprečen naklon 6,9 odstotka, tudi ta klanec pa ima 12-odstotni maksimalen naklon. Na Jouxu lahko pričakujemo prve resnejše napade iz takrat najbrž že močno razredčene glavnine, odločilne spopade pa bomo najverjetneje videli šele na zadnjem kategoriziranem vzponu dneva, Antagnodu. To je 9,5 kilometra dolg vzpon druge kategorije, s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom. Z vrha Antagnoda je do cilja v Champolucu še pet kilometrov spusta.

Skupni vrstni red po 18 etapah Gira: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 68;56:32

2. Richard Carapaz (Ekv/EF Education - EasyPost) + 0:41

3. Simon Yates (VBr/Visma | Lease a Bike) 0:51

4. Derek Gee (Kan/Israel - Premier Tech) 1:57

5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Vctorious) 3:06

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:43

7. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull - BORA - hansgrohe) 5:02

8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 6:09

9. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates - XRG) 7:45

10. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 7:46

82. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 2;38:00

141. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 4;19:23

