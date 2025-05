Bo Isaacu del Toru uspelo ubraniti rožnato majico?

Včeraj je 108. Giro na brutalni 16. etapi eksplodiral in izgubil tudi enega glavnih favoritov za končno zmago, slovenskega asa Primoža Rogliča. Tudi njegov domnevno najresnejši tekmec Juan Ayuso je izpadel iz boja za rožnato majico, to pa brani na tritedenskih dirkah še neprekaljeni Mehičan Isaac del Toro, ki bo danes znova na veliki preizkušnji. 17. etapa bo krajša, od San Michele All'Adiga do Bormia je le 155 km, pa tudi lažja s 3.800 višinci. Začela se bo ob 12.50 z nevtralno vožnjo, ob 13. uri bo šlo zares, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.