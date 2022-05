Van der Poelu že prvi tisto, po kar je prišel, Tratnik padel

Mathieu Van der Pole prvič v karieri dirka na Giru, nanj pa je prišel z eno željo, obleči rožnato majico vodilnega. "To majico si želim tako močno, kot sem si lani rumene na Touru," je nizozemski zvezdnik povedal pred startom letošnje rožnate pentlje, ki se je sicer začekla na Madžarskem, in željo izpolnil že v prvi etapi.

Jutri bo namreč Van der Poel odet v rožnato, kolesarje pa čaka 9,2 kilometra dolg posamični kronometer v Budimpešti.

Nizozemec je oblekel znamenito rožnato majico vodilnega na Giru. Že lani se je odel tudi v rumeno na Touru. Foto: Reuters

Večinoma ravninska prva etapa se je končala s petkilometrskim vzponom v Višegradu, zaradi česar je tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki ga ni na tej dirki, Janu Tratniku napovedal možnost za odmeven začetek dirke, a se ni izšlo.

Eden od dveh Slovencev na dirki Tratnik (vozi tudi njegov moštveni kolega iz ekipe Bahrain Victorious Domen Novak) je namreč dobrih šest kilometrov pred ciljem padel, tako da je visoka uvrstitev splavala po vodi.

Prvi je na klancu napadel Belgijec Lawrence Naesen, nato je skočil Nemec Lennard Kamna, a tudi njega je glavnina "požrla" manj kot kilometer pred ciljem. Nato so med seboj kolesarji obračunali v sprintu, kjer je vlogo favorita upravičil van der Poel, v času zmagovalca je končal tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, Ekvadorec Richard Carapaz. V igri za zmago je bil tudi avstralski sprinter Caleb Ewan (Lotto Soudal), a je nekj deset metrov pred ciljem tudi on zgrmel po tleh.

Etapo je zaznamoval tudi dolg beg dveh članov ekipe Drone Hopper, Italijanov Mattie Biasa in Filippa Taglianija, ki sta zbežala takoj po začetku etape, si priborila tudi več kot deset minut prednosti, toda glavnina ju je vseeno imela pod nadzorom in ju ujela slabih 14 km pred ciljem po več kot 180 km bega.

