Čas za nov spektakel, ura resnice za Rogliča

Bomo danes videli novi dvoboj med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom?

Bomo danes videli novi dvoboj med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom?

Danes se bo etapa začela v švicarskem mestu Aigle (393 metrov nadmorske višine) in bo večji del potekala po švicarskih cestah. Končala se bo v Franciji z vzponom na Chatel les Portes du Soleil. Na 192,9 kilometra dolgi trasi bodo štirje gorski cilji, od tega dva I. kategorije, kolesarji pa bodo naredili približno 3.600 višinskih metrov.

Ravno pravšnji izziv pred ponedeljkovim prostim dnevom, ki bo kolesarjem, na čelu z vodilnim Tadejem Pogačarjem, po burnem tednu zagotovo prišel še kako prav. Prvi gorski cilj dneva bo služil kot ogrevanje pred nadaljnjimi klanci. Cote de Bellevue bo dolg 4,3 kilometra in bo imel povprečni štiriodstotni naklon, stopnja težavnosti pa je ovrednotena na IV. kategorijo.

A se trasa bo trasa od tu še naprej dvigovala do nadmorske višine okoli 900 metrov. Po krajšem spustu bo sledila nova vožnja navkreber. Naslednji kategorizirani klanec se bo začel na 95. kilometru in sliši na ime Col de Mosses s predznakom II. kategorije. Dolg bo 13,3 kilometra s povprečnim 4,1-odstotnim naklonom.

Tretji izziv bo Col de la Croix (8,1 km/7,6-odstotni naklon), vzpon I. kategorije, ki se bo začel le dobrih 14 kilometrov za prejšnjim klancem. Z nadmorske višine 1.778 metrov se bodo v nadaljevanju spustili proti štartnemu mestu Aigle, od koder se bodo kolesarji kmalu začeli vzpenjati na gorski cilj I. kategorije. Prelaz Pas de Morgins v dolžini 15,4 kilometra in s povprečnim 6,1-odstotnim naklonom bo tudi mejni prehod med Švico in Francijo. Za tisoč višinskih metrov se bodo kolesarji povzpeli v tem času. Ob prihodu v deželo galskih petelinov jih bosta čakala krajši spust in zaključni štirikilometrski vzpon na Chatel les Portes du Soleil, ki ne bo imel strmih delov.

Cesta pri zaključnih vzponih ne bo strma, kot smo jim bili priča v petek na La Planche des Belles Filles, a smo navajeni, da lahko kolesarji že pred tem naredijo dirko težko, zato noge tudi pri takšnih klancih nimajo več svežine, kot bi si želeli.

Zanimivo bo videti, kako se bo z gorsko etapo spopadel Primož Roglič, ki še vedno čuti posledice sredinega padca. V petek na La Planche des Belles Filles in v sobotnem zaključnem vzponu je lepo sledil, danes pa bo trasa nekoliko težja, z več vzponi. Če bo telo prestalo nedeljski preizkus, potem bo lahko v nadaljevanju postal spet nevaren.

Sicer pa lahko danes pričakujemo dirko v dirki, kar pomeni, da bi lahko kolesarji, ki se bodo podali v beg, prikolesarili povsem do konca. Ekipa Tadeja Pogačarja bo imela verjetno na radarju največje tekmece v boju za rumeno majico. Videti je, da mu največ preglavic povzroča Jonas Vingegaard, ki ga je izzval na La Planche des Belles Filles, v skupnem seštevku pa je z 39 sekundami zaostanka na drugem mestu.