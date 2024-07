Oči uprte v Tadeja Pogačarja

Po mirnem ponedeljku je v luči boja za skupno zmago na Dirki po Franciji spet čas za novo pestro dogajanje. V vsega 139,6 kilometra dolgi etapi bodo kolesarji naredili 3.600 višinskih metrov. Še zadnjič letos se bo začelo v Italiji, v kraju Pinerolo. Zadnji dan bo torej letos potekala dirka na italijanskih tleh, saj se bodo v četrti etapi kolesarji preselili v Francijo.

Foto: A. S. O.

Od začetka jih čaka 39,9 kilometra dolg vzpon do smučarskega središča Sestriere. Povprečna naklonina bo 3,7-odstotna.

Foto: La FlammeRouge

Zadnjih sedem kilometrov bo naklon 7,2-odstoten. Po spustu jih takoj čaka vzpon na Col de Montgenevre, na katerem bodo prečkali italijansko-francosko mejo. Gorski cilj bo tako kot prvi druge kategorije. Dolg bo 8,3 kilometra in bo imel 5,9-odstotno povprečno naklonino.

Temperature se bodo na vrhu prelazov krepko spustile Kolesarji bodo jutri preživeli v Alpah, posledično se bodo temperature za radi višje nadmorske višine izdatneje spustile. Dežja ni pričakovati, lahko pa se pojavi severozahodni veter, ki bo večinoma nasproten veter skozi ves dan. Večino vzpona na Galibier bo nasproten veter, proti vrhu se bo smer vetra sicer spremenila.

Znameniti Col du Galibier

Znameniti Col du Galibier Foto: A. S. O. Ob prihodu v Briancon bodo kolesarji začeli pogledovati proti najtežjemu delu dirke. Pred njimi bo znameniti Col du Galibier. Gorski cilj ekstra kategorije je dolg 23 kilometrov in ima 5,1-odstotno povprečno naklonino. V zadnjem kilometru bo vzpon okoli devetodstoten. Na vrhu se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde (osem, šest in štiri za najhitrejše tri), zato bo zanimivo videti, za kakšno taktiko se bodo odločili osrednji favoriti za skupno zmago.

Ko bodo dosegli višino 2.642 metrov, bo sledil še 19-kilometrski spust do cilja v Valloireju.

Pogijev napad?

V luči boja za skupno zmago lahko pričakujemo napeto dogajanje med favoriti. Kot prvi je na letošnjem Touru pričakovano napadel Tadej Pogačar, ki je v nedeljo pri krajšem, a strmem vzponu na San Luco preizkusil Jonasa Vingegaarda in tekmece. Danec mu je lahko sledil, do cilja v Bologni pa sta se jima priključila še Remco Evenepoel in Richard Carapaz.

Zanimivo bo videti, kakšno taktiko bodo ubrali pri Primožu Rogliču, ki v skupnem seštevku za osrednjimi tekmeci zaostaja 21 sekund. Foto: Guliverimage

Mnogi so mnenja, da bo Pogi tudi danes preizkusil Vingegaarda in mu poskušal odščipniti kakšno sekundo, predvsem pa ga testirati, kako deluje na daljših klancih, potem ko je aprila pri padcu na Dirki po Baskiji utrpel številne poškodbe in moral lep čas posvetiti okrevanju. Strokovnjaki so mnenja, da bi moral danes vnovič poizkusiti, zato bodo oči uprte vanj.

Drugi slovenski adut za skupno zmago Primož Roglič je v nedeljo izgubil 21 sekund. Kaj pripravlja danes? Verjetno je najbolj smotrno voziti nekoliko bolj konzervativno za kolesi vodilnih. Morda pa se zgodi, da na Galibier napade kdo od njegovih moštvenih kolegov, Aleksander Vlasov ali Jai Hindley, če bo imel kdo dobre noge.

Obeta se zanimiv dan.