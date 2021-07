Tadej Pogačar in njegovo zadnje vzpenjanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Franciji je čas za zadnjo gorsko etapo. Po sredinem peklu bo sledil nova, ki se bo z zaprto vožnjo začela šele ob 13.35. Trasa bo sicer dolga le 129,7 kilometra, zato pa bo vsebovala dva gorska cilja posebne kategorije. Prvi bo znameniti Col du Tourmalet in zaključni Luz Ardiden. Slovenski šampion Tadej Pogačar je včeraj v najtežji etapi Toura pokazal, zakaj ima na plečih rumeno majico. Bi lahko tudi danes osvojil etapo?

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Eimrates) je praktično le še tri etape oddaljen od vnovičnega izjemnega uspeha na Dirki po Franciji, čeprav so na sporedu še štiri – nedeljska je namreč namenjena paradi šampionov in po pravilu se nosilca rumene majice vedno počaka, četudi ima težave.

Danes ga bodo tekmeci še enkrat poskušali napasti, a je dal v sredo vsem jasno vedeti, zakaj nosi rumeno majico. V kraljevski etapi, ki je bila najtežja, je na zaključnem vzponu bil bitko z Jonasom Vingegaardom in Richardom Carapazom, tik pred ciljem pa se jima je odpeljal in prvič v karieri slavil zmago na Touru, ko je bil oblečen v rumeno majico vodilnega – sicer je bila to njegova že peta etapna zmaga na Dirki po Franciji.

Foto: A.S.O.

Danes bodo imeli hribolazci zadnjo priložnost za etapno zmago, saj je na sporedu zadnja gorska etapa. Vsebovala bo štiri gorske cilje. Prva Cote de Notre-Dame de Pietat (2,6 kilometra/6,5-odstotni povprečni naklon) in Cote de Loucrup (dva kilometra/sedemodstotni povprečni naklon) bosta IV. kategorije in bosta predstavljala ogrevanje pred zaključnim spektaklom.

Po letečem cilju Pouzac se bo cesta že začela dvigovati, vzpon na legendarni Tourmalet pa se bo uradno začel šele 13 kilometrov zatem. Dolg bo kar 17,1 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,3 odstotka.

Sledil bo spust in praktično takoj še zaključni vzpon na Luz Ardiden (13,3 kilometra/7,4-odstotni naklon). Zanimivo bo videti, ali bodo danes pri UAE Emirates spustili ubežnike, da bodo prišli vse do konca. Vendarle ima slovenski kolesar v boju za skupno zmago velikansko prednost pred najbližjimi zasledovalci. Vingegaard zaostaja 5:39, tretji Carapaz 5:43.