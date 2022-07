Pogačarjev zadnji gorski ples, covid-19 znova ne prizanaša

Tudi danes ni šlo brez predčasnih sloves z dirke. Na startu ne bo kapetana Movistarja Španca Imanola Ervitija, ki je bil na testiranju na covid-19 pozitiven, so potrdili pri njegovi ekipi.

Este jueves no tendremos en la 18ª etapa del #TDF2022 a @ImanolErviti, tras haber dado positivo por covid. Nuestro capi se encuentra en buen estado de salud. ¡Nos vemos pronto! 💙🙏



Imanol Erviti has returned a positive covid test, will not start @LeTour s18. Get well soon mate! pic.twitter.com/3yYWhy4tZg