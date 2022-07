Nova zahtevna etapa, nova priložnost za napad Tadeja Pogačarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 17. etapi 109. Dirke po Franciji se bo zagotovo spet razvnel boj za rumeno majico. Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo poskušal na štirih zahtevnih klancih sicer izjemno kratke, le 129,7 kilometra dolge trase od Saint-Gaudensa do Peyragudesa v Pirenejih, odščipniti kakšno minuto vodilnemu Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), ki ima pred 23-letnim Gorenjcem 2:22 naskoka v skupnem seštevku. Začelo se bo ob 13.15.

"Do konca dirke bomo poskušali na vsak način spet dobiti rumeno majico," so odločno napovedali v Pogačarjevem moštvu UAE Emirates in že v torkovi 16. etapi uresničili napovedi. Pogačar je večkrat napadel rumenega Vingegaarda, a je imel ta vselej odgovor.

Za nameček je Pogačar izgubil še enega pomembnega pomočnika, Španca Marca Solerja, in ima zdaj le še štiri pomočnike, samo dva, Brandona McNultyja in Rafala Majko, pri vožnji navkreber.

In te bo tudi danes veliko. Kolesarje čakajo štirje kategorizirani klanci, vrh prvega, Col d'Aspina (I. kategorija, 12 km/6,5% povprečnega naklona), bodo dosegli že na 65. kilometru etape, takoj po spustu s tega je na vrsti še Hourquette d'Ancizan (II. kategorija, 8,2 km/5,1 %), za konec dneva pa še kombinacija dveh vzponov prve kategorije. Najprej Col de Val Louron-Azet (10,7 km/6,8%) in nato še zaključni vzpon na Peyragudes (8 km/7,8%).

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.15, ob 13.25 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 16.50 in 17.14.

Skupni seštevek (16/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 64:28:09

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:43

4. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 4:15

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:24

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 5:28

7. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 5:46

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) 6:18

9. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 6:37

10. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 10:11

74. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:39:39

79. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:33:22

107. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 3:00:43

