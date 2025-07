V živo: Šok na Touru! Izčrpani Evenepoel je odstopil, Martinez prvi čez Tourmalet. #video

V ŽIVO: Dirka po Franciji, 14. etapa, Pau–Superbagneres, 182,6 kilometra

94 km do cilja: Domači matador Lenny Martinez, moštveni kolega Mateja Mohoriča pri Bahrain Victoriousu, je prvi prečkal gorski cilj na Tourmaletu. Pred zasledovalno skupino ima kar 1:40 minute prednosti, pred skupino z rumeno majico s Pogačarjem, Rogličem in Vingegaardom pa kar 3:22 minute. Kolesarji si oblačijo vetrovke, čaka jih dolg, hladen in deževen spust v dolino.

99 km do cilja: Remco Evenepoel je odstopil! Povsem izčrpan je sestopil iz kolesa in sedel v ekipni avtomobil. Nekaj sekund pozneje je dirko zapustil tudi Matthias Skjelmose, ki je danes grdo padel in se kot kaže tudi resno poškodoval. Medtem Lenny Martinez sam nadaljuje pot proti vrhu Tourmaleta, ki je povsem ovit v oblake. Očitno se mu nasmiha maksimalno število točk na gorskem cilju ekstra kategorije.

❌ A last beautiful gesture despite the suffering. 🤍

It's over for @EvenepoelRemco who's retiring from the #TDF2025.



❌ Un dernier beau geste malgré la souffrance. 🤍

C'est fini pour @EvenepoelRemco qui abandonne le #TDF2025. pic.twitter.com/w4dryAd5e4 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Following his crash earlier in the stage, 🇩🇰 @skjelmose_

abandons the #TDF2025



Suite à sa chute en début d'étape, 🇩🇰 @skjelmose_

abandonne le #TDF2025 pic.twitter.com/6WVvZ72qij — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

100 km do cilja: Medtem ko se Remco Evenepoel, do zdaj tretji v skupnem seštevku, muči v ozadju in bo kot vse kaže danes odstopil, sta se Lenny Martinez in Ben O'Connor odpeljali ubežni skupini in zdaj sama nadaljujeta z vožnjo proti vrha Tourmaleta.

Foto: Reuters

101 km do cilja: Remco Evenepoel, tretji v skupnem seštevku Toura je povsem izmučen, vozi se ob ekipnem avtomobilu in ne želi, da so kamere zraven.

107 km do cilja: Skupina kolesarjev se je odlepila iz glavnine, med njimi so tudi Enric Mas (Movistar), ki ima ob sebi kar tri pomočnike, zmagovalec Vuelte Sepp Kuss (Visma) in drugi v razvrstitvi za pikčasto majico Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), ki si želi čim več točk na gorskih ciljih.

Remco Evenepoel finds himself at the back of the peloton at the start of the Tourmalet climb. 🇧🇪@EvenepoelRemco est déjà distancé du peloton au début de l'ascension du Tourmalet 🤍#TDF2025 pic.twitter.com/i89v31tSd9 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

110 km do cilja: Glavnina je načela vzpon na sloviti klanec Col du Tourmalet, prvi gorski cilj današnje etape. Na čelo karavane se je postavil Tim Wellens, tik za njim se vozi vodilni na dirki Tadej Pogačar. Tempo je očitno prehud tudi za nosilca bele majice Remca Evenepoela, ki je spet povsem omagal.

Here we go for the Col du Tourmalet!! ⛰️



C'est parti pour le Col du Tourmalet !! 🥵#TDF2025 pic.twitter.com/35Hp8wmZwo — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

112 km do cilja: Glavnina je že na letečem cilju, delo kolesarjev ekipe Lidl-Trek je obrodilo sadove. Njihov najboljši sprinter Jonathan Milan je prvi prečkal črto vmesnega cilja in pobral maksimalno število točk (20). Drugo mesto je osvojil Mathieu van der Poel (17), tretje pa Biniam Girmay (15). Milan ima v seštevku najboljšega po točkah 45 točk naskoka pred Pogačarjem.

💚 Job done for Jonathan Milan and @LidlTrek! The green jersey takes 20 points at the intermediate sprint.



💚 Mission accomplie pour Jonathan Milan et @LidlTrek ! Le maillot vert @wlcmagazine prend 20 points au sprint intermédiaire.#TDF2025 pic.twitter.com/yvoaCurk67 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

115 km do cilja: Kolesarji so vse bližje letečemu cilju v Esquièze-Sère, nato jih čaka vzpon na sloviti Col du Tourmalet, prvi gorski cilj današnje etape. Glavnina, ki drvi po tempu kolesarjev ekipe Lidl-Trek, je že ujela ubežno trojico.

😞Nevermind.. With 🇺🇸 @LidlTrek pulling the peloton, the trio are reeled in 4km away from the intermediate sprint.



Avec 🇺🇸 @LidlTrek qui contrôle le peloton, le trio est repris à 4km du sprint intermédiaire.#TDF2025 pic.twitter.com/0XaugUholw — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

121 km do cilja: Novi poskusi pobega, skoraj 30 sekund prednosti so si uspeli ustvariti trije kolesarji: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki nastopa na svojem zadnjem Touru v karieri, Quentin Pacher (Groupama - FDJ) in Matteo Vercher (TotalEnergies). Matthias Skjelmose, ki je 129 km do cilja trčil ob prometni znak in padel, se vozi ob medicinskem vozilu, kjer mu bodo dodatno oskrbeli poškodovano roko.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, 🇫🇷 Quentin Pacher and 🇫🇷 Matteo Vercher are the next to go for a breakaway and it's looking positive for them.



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GeraintThomas86, 🇫🇷 Quentin Pacher et 🇫🇷 Matteo Vercher sont parti à trois et ça se présente bien pour eux.#TDF2025 pic.twitter.com/0lPde2HtZF — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

129 km do cilja: Padec! Ob bližnjem srečanju s prometnim znakom se je na tleh znašel Danec Matthias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je danes sodil v širši krog favoritov za etapno zmago. Po hitrem zdravniškem pregledu, ki je očitno izključil pretres možganov, je hitro skočil nazaj na kolo in nadaljuje z vožnjo. Kot je razbrati iz fotografije, ima precej odrgnjeno levo roko.

Mattias Skjelmose crashed, injuring his left arm but was seen to by the medical team and resumes the race.



Chute de Mattias Skjelmose, il est touché au bras gauche et a été pris en charge par l'équipe médicale mais il a repris la course #TDF2025 pic.twitter.com/0irvzkG0TF — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

145 km do cilja: Nov odstop na Touru. S kolesa je sestopil Steff Cras, kolesar ekipe TotalEnergies, ki se je po podatkih iz njegove ekipe že zjutraj izjemno slabo počutil. Peščica kolesarjev (Geraint Thomas, Woods, Jegat in Martin) si je uspela nabrati nekaj prednosti pred glavnino, a kolesarji Visme niso zadovoljni in skušajo pobeg nevtralizirati. Očitno je, da si v ubežni skupini želijo svojega predstavnika.

159 km do cilja: Glavnina je ujela Jonathana Milana, zdaj se je iz glavnine izstrelil moštveni kolega Mateja Mohoriča Fred Wright. Tudi njegov napad je glavnina hitro nevtralizirala.

⛪ The peloton crosses Lourdes and passes close to the sanctuary.



⛪ Le peloton traverse Lourdes et passe à proximité du sanctuaire.#TDF2025 pic.twitter.com/aD26s4r8M3 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

12.20 - Zelo hitro po zamahu startne zastavice iz avta direktorja dirke so se začeli vrstiti napadi (Alaphilippe, Simmons, Pacher, Leknessund), a za zdaj je bil uspešen zgolj italijanski sprinter, nosilec zelene majice Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki cilja na leteči cilj na 70. kilometru trase. Pred glavnino si je nabral okoli 20 sekund prednosti, a ta hitro kopni.

💚 Milan: "Guys, what do I do now?"



🗣️ Milan : "Les gars qu'est-ce que je fais maintenant ?"#TDF2025 l @LidlTrek pic.twitter.com/Bzsua1q9tr — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

12.00 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Danes se etapa začenja uro bolj zgodaj kot ponavadi. Kaj se obeta? Še en naporen dan, a vsaj vroče kot kaže ne bo, na startu v Pauju je celo deževalo.