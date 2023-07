Pogačarja čaka prvi alpski test, na zadnjem vzponu se je že pisala zgodovina

Pred kolesarji na Dirki po Franciji je danes prva alpska etapa oz. druga od treh zaporednih gorskih etap ta konec tedna. Na 151,8 kilometra dolgi trasi bodo kolesarji morali premagati pet kategoriziranih vzponov ter skupno 4.100 višinskih metrov. Odločilna bo bržkone kombinacija vzpona na Joux Plane in spusta v Morzine, kjer je v zgodovini Toura že prišlo do preobratov. Tadeja Pogačarja po včerajšnjem silovitem napadu v zadnjih 500 metrih etape, s katerim je Jonasu Vingegaarju odščipnil osem sekund prednosti, od rumene majice zdaj loči samo še devet sekund.

14. etapa, prva v Alpah na 110. izvedbi Dirke po Franciji, se bo začela v mestu Annemasse blizu švicarske meje. To je tudi rojstno mesto bratov Auréliena in Valentina Paret-Peintra iz ekipe AG2R Citroën.

Na 151,8 kilometra dolgi trasi bodo kolesarji morali premagati pet kategoriziranih vzponov ter skupno 4.100 višinskih metrov. Že uvod bo zahteven, saj se bodo v prvih 55 kilometrih povzpeli na tri klance, dva od teh spadata v prvo kategorijo.

Prvi kategoriziran gorski cilj jih čaka že po 18,5 kilometra. Vzpon na prelaz Saxel (III. kat.) bo dolg štiri kilometre in ima 4,7-odstoten povprečni naklon. Sledi spust in takoj serija dveh vzponov 1. kategorije, najprej prelaz Cou (7,1 km, 7,5 %) in nato še prelaz Feu (6,1 km, 7,7 %). Leteči cilj bo na 65,5 kilometra, na prelazu Jambaz (6,8 km, 3,8 %).

Odločitev v etapi bo padla v drugi polovici, ko bo morala karavana najprej prek prelaza Ramaz (13,9 km/7,1 %), nato pa se bo začel strm prelaz Joux Plane, ki je dolg skoraj 12 kilometrov in ima 8,5-odstoten povprečni naklon, kjer bo zagotovo prišlo do akcije med favoriti, če ubežne skupine ne bodo spustili predaleč.

Na vrhu prelaza Joux Plane, ki je ocenjen kot klanec ekstra kategorije, bodo na voljo bonifikacijske sekunde, in sicer 10-6-4, enako bo tudi na cilju. Sledi 12 kilometrov dolg spust do cilja v Morzinu, kjer bo Pogačar moral biti še posebej pozoren, da ostane na kolesu, saj njegovo zapestje še ni stoodstotno.

Prelaz Joux Plane je v preteklosti že prinesel korenite spremembe v skupni razvrstitvi. Leta 2006 je Američan Floyd Landis nadoknadil kar sedem minut zaostanka za najbližjim tekmecem Oscarjem Pereiro Siojem, Nizozemec Peter Winnen pa je etapo dobil leta 1982, potem ko je prvi dosegel gorski cilj Joux Plane.

Prvi boji v Alpah

Etape v Alpah naj bi bile bolj pisane na kožo Vingegaardu, a Pogačar na to odgovarja z besedami: Bomo videli, komu bolj ustrezajo Alpe. Glavna favorita za etapno zmago sta vodilna kolesarja na Touru, Pogačar in Vingegaard, seveda pa je krog precej širši.

Ne smemo pozabiti na Toma Pidcocka, ki se je včeraj dobro držal na zaključnem vzponu na Grand Colombier in ga zdaj samo še 45 sekund loči od njegovega ekipnega tovariša Carlosa Rodrigueza na 4. mestu skupne razvrstitve. Njegove izjemne sposobnosti na spustu, ki jih je pokazal že lani v etapi na Alpe d'Huez, kjer je zmagal, bi mu lahko danes zelo koristile.

Razdalja: 151,8 km

Kategorizirani vzponi: 5

Točke v razvrstitvi za pikčasto majico: 52

Točke v razvrstitvi za zeleno majico: 40 (20+20)

Bonifikacijske sekunde: 18 (8+10)

Časovnica pomembnih segmentov v 13. etapi:

Prelaz Saxel: med 13.45 in 13.50

Prelaz Cou: med 14.15 in 14.30

Prelaz Feu: med 14.45 in 15.00

Leteči cilj na Col de Jambaz: med 15.00 in 15.20

Prelaz Ramaz: med 16.05 in 16.30

Prelaz Joux Plane: med 17.00 in 17.40

Potem je tu še Avstrijec Felix Gal, ki je na tem Touru že nosil majico najboljšega na gorskih ciljih in je trenutno glavni adut ekipe AG2R. Z več kot desetimi minutami zaostanka je v skupni razvrstitvi deseti, kar je precej bolje od njegovega moštvenega kolega Bena O'Connorja, ki na Touru še ni imel dobrega dne.

Thibaut Pinot čaka na zadnjo etapno zmago na Touru. Po tej sezoni se poslavlja od kolesarstva. Foto: Reuters

Nikoli ne smemo odpisati zimzelenega Francoza Thibauta Pinota, ki je z devetimi minutami zaostanka za rumeno majico trenutno na 11. mestu, niti Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek), ki je bil v 5. etapi tik za zmagovalcem Jaijem Hindleyjem.

Vremenoslovci napovedujejo sončno vreme. V mestu, ki gosti start etape, Annemasse, se bo živo srebro v zgodnjem popoldnevu dvignilo do 32 stopinj Celzija, medtem ko bo na cilju v Morzinu nekaj stopinj hladneje, a še vedno vroče, 28 stopinj Celzija.

Etapa se bo z zaprto vožnjo po mestu Annemasse začela ob 13.05, uraden start pa bo ob 13.20. Kolesarji naj bi cilj dosegli med 17.15 in 17.5.

