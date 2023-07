Slovo sprinterskega mojstra, bo Matej Mohorič danes izkoristil priložnost?

Pred kolesarji na Dirki po Franciji je danes razgibana 12. etapa s startom v mestu Roanne in cilju v Belleville-en-Beaujolaisu. Na 168,8 kilometra dolgi trasi je pet kategoriziranih vzponov, na zadnjem in najtežjem klancu na prelazu Croix Rosier bodo organizatorji dobrih 28 kilometrov pred ciljem delili tudi bonifikacijske sekunde. Etapa je pisana na kožo ubežnikom, predvsem Matej Mohorič bi lahko izkoristil svoje predispozicije, zaradi odbitnih sekund pa bi lahko prišlo tudi do sprememb med favoriti. Pred etapo je postalo jasno, da se zaradi posledic poškodb v 4. etapi s Toura poslavlja nizozemski sprinter Fabio Jakobsen.

Slovo Jakobsena



Dan bo umirjenem dnevu na Touru bo precej drugačen

Dokaj umirjena 11. etapa, v kateri smo večino dneva spremljali trojico ubežnikov, se je končala s četrto etapno zmago belgijskega sprinterja Jasperja Philipsena, ki je na letošnjem Touru razred zase. Danes bo zgodba drugačna, 168,8 kilometra dolga trasa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa prinaša pet kategoriziranih vzponov, na zadnjem in najtežjem klancu na prelazu Croix Rosier bodo organizatorji dobrih 28 kilometrov pred ciljem delili tudi bonifikacijske sekunde, ki so mikavne tudi za favorite za skupno razvrstitev.

Prvi klanec kolesarje čaka že po 15 kilometrih vožnje. Gre za gorski cilj III. kategorije Thizy-les-Bourgs (4.4 km, 5.6-odstotni povprečni naklon, ki mu kmalu sledi še en vzpon III. kategorije Col des Écorbans (2 km, 5.8 odstotka).

V zadnjih 65 kilometrih si bodo v vsega 35 kilometrih sledili trije kratki, a strmi vzponi, in sicer prelaz Casse Froide (5,2 km/6,1 odstotka), Croix Montmain (5,5 km/6,1 odstotka, II. kat.) ter že omenjeni Croix Rosier (5,3 km/7,6 odstotka), prav tako ocenjen z II. kategorijo. Sledi rahel spust do cilja. Leteči cilj bo v kraju Régnié-Durette dobrih 75 kilometrov pred ciljem.

Etapa je pisana na kožo slovenskemu asu Mateju Mohoriču, ki je z begom poskušal že v nedeljo, na zahtevni etapi na Puy de Dôme in na koncu zasedel odlično tretje mesto, a mu takrat trasa ni odgovarjala, tokrat pa je zgodba drugačna. Generalni direktor kolesarske ekipe Ljubljana Gusto Santic Tomaž Poljanec je ob komentarju prvega tedna na Touru za bralce Sportala napovedal, da bo Mohorič v drugem tednu Toura zagotovo izkoristil svojo priložnost.

Matteo Jorgenson je bi v 9. etapi zelo blizu etapne zmage. Foto: Reuters

Krog favoritov za etapno zmago je izjemno širok

V širši krog favoritov za zmago v 12. etapi lahko uvrstimo še Kristsa Neilandsa (Israel-Premier), ki je bil etapni zmagi blizu že v torek, Mattea Jorgensona (Movistar), ki je v nedeljo tik pred ciljem ostal brez etapne zmage, Magnusa Corta in Alberta Bettiola (EF Education-EasyPost), Boba Jungelsa in Emanuela Buchmanna (BORA-hansgrohe), Giulia Cicconeja in Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek), ki se verjetno še vedno počuti slabo zaradi govoric o odhodu Wouta van Aerta s Toura, ki jih je nehote sprožil na startu torkove etape, Bena Connorja in Felixa Galla (AG2R Citroën), Alexa Aranburuja (Movistar), Dylana van Baarleja (Jumbo-Visma), Ruija Costo (Intermarché-Circus-Wanty), Omarja Fraileja in Michala Kwiatkowskega (INEOS Grenadiers) in Estebana Chavesa (EF), ki je poskušal že v torkovi etapi. Potem so tu še Gorka Izagirre in Antonio Pedrero (oba Movistar), Maxim van Gils (Lotto Dstny) in včerajšnji slavljenec Valentin Madouas (Groupama-FDJ).

Tadej Pogačar se zaveda pasti 12. etape. Foto: Reuters

Pogačar opozarja na pasti 12. etape

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je že včeraj opozoril, da ima današnja etapa svoje pasti in je lahko zahtevna tudi za favorite za skupni seštevek. Ti bodo pozorni tako zaradi odbitnih sekund kot ubežnikov. V torek je denimo iz ubežne skupine slavil Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorius) in se v skupnem seštevku povzpel z enajstega na peto mesto, v peti etapi pa je prav tako iz bega rumeno majico prevzel Avstralec Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

Dirka po Franciji se je v preteklosti enkrat že začela v mestu Roanne, in sicer leta 2008, ko je iz pobega zmagal Sylvain Chavanel. V ciljem spritnu dvojice je premagal rojaka Jérémyja Roya.

Kolesarji se bodo iz Roanna podali ob 13.20, ciljno črto pa po napovedih organizatorjev prečkali dobre štiri ure kasneje.

Majice ostajajo pri istih lastnikih

Lastništvo majic ostaja nespremenjeno, rumeno še naprej nosi Vingegaard, Pogačar ostaja v beli majici najboljšega mladega kolesarja, Philipsen še naprej močno vodi v razvrstitvi za zeleno majico najboljšega po točkah, Neilson Powless pa ostaja v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih.

