Najdaljši Rogličev dan

Prvi dan Dirke po Baskiji je slovenski kolesar Primož Roglič opravil z odliko. Na kronometru je pokoril konkurenco in oblekel majico vodilnega. Danes ga čaka najdaljša preizkušnja na španski dirki, ki pa naj ne bi prinesla pretresov, a bi se lahko v zaključku pokazala priložnost za kakšen skok v vrstah favoritov za končno zmago.

"Vsak dan je dirka. Nekaj Baskije že imam za seboj. Lahkega dneva ne pričakujem. Morda bo najlažja etapa, vendar moraš biti v kolesarstvu vseskozi zbran. Imamo močno ekipo, predvsem moramo uživati," je Primož Roglič pogledal proti nadaljevanju Dirke po Baskiji, potem ko je prvi dan v 7,51 kilometra dolgem kronometru pometel s konkurenco in dal vsem vedeti, da bi rad še tretjič v karieri osvojil to špansko dirko.

Še najbolj se mu je približal mladi Belgijec Remco Evenepoel, ki je zaostal pet sekund. Tretji Remi Cavagna si je prikolesaril že šestnajst sekund zaostanka. Največji tekmeci v boju za skupno zmago imajo še dve ali več sekund zaostanka.

Zaključek bi lahko bil zanimiv

Danes je pred kolesarji na sporedu 207,9 kilometra dolga trasa, ki po profilu ni težka. Ena redkih priložnosti za šprinterje. Etapa bo imela tri gorske cilje. Prvi bo že takoj od štarta, a bo vzpon na Uitzi dolg le 3,7 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 6,9 odstotka.

Foto: La FlammeRouge

Ko bodo kolesarili prevozili 50 kilometrov trase, bo sledil naslednji. Lizaranga bo gorski cilj II. kategorije. Dolg bo 9,6 kilometra, povprečni naklon bo 5,4-odstoten. Na tem delu bodo kolesarji tudi najvišje v torkovem dnevu. Nadmorska višina gorskega cilja je na 1.052 metrih.

Vzpon na zadnji gorski cilj bo dolg kar 12,7 kilometra, a bo imel le 3,1-odsotni naklon. Zatem bo sledil spust pred morda zanimivim zaključkom. Povsem ob koncu je trasa razgibana in sledijo trije krajši in zanimivi vzponi, ki bi lahko naredili selekcijo. Prvi je okoli 200. kilometra in je dolg 0,9 kilometra (5,6-odstotni naklon), po krajšem spustu sledi spet krajša vožnja navkreber. Zadnji vzpon, dolg 0,9 kilometra (5,3-odstotni naklon), bo približno štiri kilometre pred ciljem. A tudi sam zaključek ne bo raven. Vožnja v cilj bo šla rahlo navzgor, kar bi lahko naredilo razliko med tistimi v boju za skupno zmago na Dirki po Baskiji.

Svojo priložnost bosta morda danes iskala še preostala Slovenca na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) in Domen Novak (Bahrain Victorious).