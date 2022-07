Diabetik zmagovalec velike nagrade Kranja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec 54. velike nagrade Kranja je Andrea Peron, italijanski kolesar ameriške ekipe Team Novo Nordisk, katere posebnost je, da imajo vsi njeni tekmovalci sladkorno bolezen tipa 1. 33-letni as je v ciljnem sprintu ugnal Čeha Tomaša Barto in Slovenca Tilna Finkšta.

54. Velika nagrada Kranja je zopet poskrbela, da je bil Kranj center kolesarskega dogajanja. Že v soboto smo v razgretem ozračju lahko kolesarje vseh kategorij spremljali na kriterijskih dirkah, ki so štele tudi za naslove državnih prvakov, kategorijo članov tudi na vedno atraktivnem nočnem kriteriju po mestnih ulicah. Absolutno zmago je osvojil član češke ekipe Elkov Kasper, Daniel Babor, drugo mesto je zasedel njegov moštveni kolega Dominik Neuman, na tretje mesto pa se je uvrstil član slovenske ekipe Gusto Santic, Matic Maček.

Fotogalerija z VN Kranja (Vid Ponikvar):

V nedeljo se je na štart najstarejše mednarodne kolesarske dirke v Sloveniji – 54. VN Kranja – memorial Filipa Majcna postavilo 126 kolesarjev iz 21 ekip, ki so v 13 krogih prevozili skoraj 160 kilometrov. Dirka je bila zelo napeta, saj so se neprestano vrstili poizkusi pobegov. Minuto prednosti je uspelo dobiti le enemu kolesarju, ki ga je glavnina ujela 10 km pred ciljem. Tako so kolesarji na Jelenov klanec prišli v skupini, zmagovalca pa je – kot je v Kranju običajno ­– odločil skupinski šprint.

Ciljno črto je prvi prečkal Italijan Andrea Peron, član ameriške ekipe Team Novo Nordisk. Drugo mesto je zasedel Čeh Tomaš Barta iz ekipa ATT Investments. Na tretje mesto pa se je uvrstil Tilen Finkšt iz ekipe Adria Mobil.

Istočasno smo lahko spremljali tudi državno prvenstvo v disciplini XC eliminator, ki je potekalo okoli Prešernovega gaja. Med člani je zmagal aktualni evropski prvak Jakob Klemenčič (MBK Črni Vrh), v združeni ženski kategoriji pa je prvo mesto osvojila Nastja Ahačič (Energija Team).

