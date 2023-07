Na kranjskem kriteriju uradno slovo Polanca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna bo Kranj vnovič obarvan kolesarsko. Že v soboto bo na sporedu tradicionalna kriterijska dirka po mestnih ulicah, ki se bo začela ob 21. uri in bo vnovič potekala pod žarometi. Uradno se bo v soboto poslovil tudi Jan Polanc, ki je pred tedni sklenil športno pot. V nedeljo s startom ob 13. uri bo na sporedu še tradicionalna VN Kranja.

Sobotni spored se bo začel že ob 14.30 z nastopom dečkov in deklic, sledili pa bodo nastopi starejših starostnih skupin. Največja sobotna atrakcija in vrhunec celodnevnih tekmovanj bo tako kot zadnjih nekaj let edinstven nočni kriterij za člansko kategorijo s startom ob 21.00 uri. Pred nočnim kriterijem bo kariero vrhunskega profesionalnega kolesarja uradno sklenil Jan Polanc, ki se bo v simboličnem dresu vseh klubov, za katere je dirkal, peljal svoj "zadnji krog" v mestu, kjer je začel športno pot.

Vrhunec dvodnevne prireditve je 55. Velika nagrada Kranja, najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka pod okriljem UCI, tudi memorial Filipa Majcna. Za dirko je prijavljenih 161 kolesarjev iz 24 ekip, tudi najboljša slovenska moštva Kranj, Adria Mobil, Ljubljana Gusto Santic, pa Ribno Alpine Resort in Meblo Jogi Pro concrete, ki se bodo spopadli s 13 krogi v skupni dolžini 160 km.

Na startu bo tudi letos ameriška profesionalna ekipa Team Novo Nordisk, ki je znana po tem, da imajo vsi člani ekipe sladkorno bolezen tipa 1. Zmago bo s številko 1 tako branil diabetik Andrea Peron.