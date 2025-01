Govekar v Španiji šesti, Mohorič v vlogi pomočnika

Na 171,7 km dolgi in malce razgibani trasi med Castellonom in Ondo je pričakovano v boju za zmago prišlo do sprinta manjše skupine. Med sedmimi kolesarji je bil najmočnejši Antonio Morgado in slavil četrto zmago v karieri.

BOOOOM!!! What a sprint! Antoniooooo Morgado takes the win at #GranPremioCastellon 2025 🔥 Morgadomania is officially underway!https://t.co/Yf5soM8Idn pic.twitter.com/p3WX59LH53 — Eemeli (@LosBrolin) January 25, 2025

Drugo mesto je pripadlo Urugvajcu Ericu Fagundezu (Burgos Burpellet BH), tretje pa Francozu Clementu Champoussinu (XDS Astana).

Zadnji klanec Collado de Ayodar (5 km/4,5 %) je okoli 12 km pred ciljem uspešno prestal Matevž Govekar, sicer specialist za sprinte, a mu je nato v zaključku zmanjkalo moči. Zasedel je šesto mesto.

Matej Mohorič je prvo letošnjo preizkušnji sklenil na 58. mestu. Foto: Ana Kovač

Matej Mohorič je danes opravljal vlogo pomočnika tudi za Govekarja, prvo preizkušnjo sezone pa je sklenil na 58. mestu z zaostankom 55 sekund.

Tridesetletni Mohorič bo v nedeljo nastopil še na klasiki po Valencii, ki bo precej zahtevnejša z nekaj zahtevnimi klanci v zadnjih 45 km. Govekar bo to preizkušnjo izpustil.