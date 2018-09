Dennis zmagal in zapustil dirko

Avstralec je drugouvrščenega Američana Joeya Rosskompfa premagal kar za 50 sekund, isti čas kot Američan je zabeležil tudi Španec Jonathan Castroviejo na tretjem mestu.

"Opravil sem vse, kar sem si pred začetkom dirke zadal. Rezultatsko sta bila za mene pomembna le oba kronometra, v obeh sem bil najboljši. Dirke ne bom nadaljeval, mučiti se še nekaj dni se mi zdi nesmiselno. Raje bom treniral za svetovno prvenstvo, kjer pričakujem velike stvari. Danes sem prav tako vesel za Rosskopfa. On je moj najbolj priljubljen moštveni kolega in res mu privoščim ta uspeh," je po zmagi v uri resnice dejal Dennis.

Zelo dobro je s progo opravil tudi vodilni v skupnem seštevku Britanec Simon Yates, ki je bil na 13. mestu hitrejši od najbližjih zasledovalcev, tako da je v skupnem seštevku še povečal vodstvo. Od Španca Alejandra Valverdeja je bil hitrejši za sedem sekund, razlika med njima zdaj znaša 23 sekund. S četrtim časom se je na skupno tretje mesto prebil Nizozemec Steven Kruijswijk, ki v skupnem seštevku zdaj zaostaja 52 sekund.

Lahko je več kot zadovoljen

"Lahko sem več kot zadovoljen. Danes bi se lahko zgodilo vse, vsi, ki napadamo skupni vrh, smo v tej disciplini na isti ravni. Nekateri so me sicer premagali, a sem lahko zelo zadovoljen. Boj ostaja odprt, razlike so majhne in v naslednjih etapah bo še zelo zanimivo, napeto in tudi naporno," pa je bil s solidno predstavo zadovoljen Yates.

Slovenska kolesarja sta tekmovala v slogu prejšnjih etap, bila sta daleč od najboljših. Luka Pibernik je bil 134. (+6:04), Luka Mezgec pa 141. (+6:19).

Že v sredo se bo za kolesarje nadaljevalo trpljenje, saj jih čakajo številni vzponi, na enem izmed njih bo tudi cilj.

Izidi:

1. Rohan Dennis (Avs/BMC Racing Team) 37:57

2. Joey Rosskopf (ZDA/BMC Racing Team) + 0:50

3. Jonathan Castroviejo (Špa/Sky) isti čas

4. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) 0:51

5. Michal Kwiatkowski (Pol/Sky) isti čas

6. Enric Mas (Špa/Quick-Step Floors) 1:03

7. Nelson Oliveira (Por/Movistar) 1:05

8. Laurens De Plus (Bel/Quick-Step Floors) 1:07

9. Simon Geschke (Nem/Sunweb) 1:10

10. Kasper Asgreen (Dan/Quick-Step Floors) isti čas

...

13. Simon Yates (Avs/Mitchelton-Scott) 1:29

15. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 1:35

26. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 2:10

27. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 2:11

31. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 2:19

134. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 6:04

141 Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 6:19

Skupni vrstni red:

1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 64:52:58

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 0:33

3. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNL-Jumbo) 0:52

4. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 1:15

5. Enric Mas (Špa/Quick-Step Floors) 1:30

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:34

7. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 2:53

8. Ion Izagirre (Špa/Bahrain-Merida) 3:04

9. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First-Drapac) 3:15

10. Tony Gallopin (Fra/AG2R La Mondiale) 4:43

...

145. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 3:34:48

146. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 3:36:26