De Lie najboljši na bretonski klasiki, Mohorič najboljši Slovenec

Belgijec Arnaud De Lie (Lotto) je zmagovalec 89. bretonske klasike v Plouayu. Po 261,7 km je v sprintu skupine 70 kolesarjev ugnal domačina Emiliena Jeanniera in Nizozemca Olava Kooija. Edini Slovenec na dirki, ki je prišel do cilja, Matej Mohorič, je bil 29.

Matej Mohorič v zaključku sicer precej razgibane trase ni imel možnosti za zmago, saj so vse krajše klance ob koncu zahtevne in dolge preizkušnje preživeli najboljši sprinterji. Končal je v času zmagovalca na 29. mestu. Jan Tratnik je v dresu ekipe Red Bull-BORA-hasgrohe odstopil.

Največ moči je za dolgo ravnino v Plouayu prihranil Arnaud De Lie in potrdil odlično formo v zadnjem delu sezone. Potem ko je dobil zadnjo etapo in posledično tudi skupni seštevek dirke Renewi Tour, je zdaj vpisal še jubilejno 30. zmago v karieri in četrto letos.

🏆 𝘼𝙍𝙉𝘼𝙐𝘿 𝘿𝙀 𝙇𝙄𝙀 🇧🇪 𝙏𝘼𝙄𝙇𝙇𝙀 𝙋𝘼𝙏𝙍𝙊𝙉 !!! 😍💥🔥



Le Taureau remporte la Bretagne Classic au sprint devant Kooij 🇳🇱, Jeannière 🇨🇵, Magnier 🇨🇵et Girmay !! 🇪🇷🤯



JE SUIS EN LARME 🥹#BretagneClassic pic.twitter.com/2wsqRpB7NF — Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) August 31, 2025

Najbolj sta se mu danes približala Jeanniere (TotalEnergies) in Kooij (Visma-Lease a Bike), a ostala malce prekratka.

Od Slovencev je doslej v dolgoletni zgodovini te dirke slavil Grega Bole leta 2011. Na stopničkah je stal še Luka Mezgec pred petimi leti.

Od enodnevnih dirk svetovne serije bo naslednja na vrsti v Kanadi, kjer se bo karavani za zadnji del sezone priključil tudi Tadej Pogačar. VN Quebeca bo 12. septembra, dva dni kasneje pa še VN Montreala.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: