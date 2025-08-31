Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
18.46

10 minut

Nedelja, 31. 8. 2025, 18.46

89. bretonska klasika

De Lie najboljši na bretonski klasiki, Mohorič najboljši Slovenec

Arnaud de Lie je zmagovalec 89. bretonske klasike.
Foto: Guliverimage

Arnaud de Lie je zmagovalec 89. bretonske klasike.

Foto: Guliverimage

Belgijec Arnaud De Lie (Lotto) je zmagovalec 89. bretonske klasike v Plouayu. Po 261,7 km je v sprintu skupine 70 kolesarjev ugnal domačina Emiliena Jeanniera in Nizozemca Olava Kooija. Edini Slovenec na dirki, ki je prišel do cilja, Matej Mohorič, je bil 29.

Matej Mohorič v zaključku sicer precej razgibane trase ni imel možnosti za zmago, saj so vse krajše klance ob koncu zahtevne in dolge preizkušnje preživeli najboljši sprinterji. Končal je v času zmagovalca na 29. mestu. Jan Tratnik je v dresu ekipe Red Bull-BORA-hasgrohe odstopil.

Največ moči je za dolgo ravnino v Plouayu prihranil Arnaud De Lie in potrdil odlično formo v zadnjem delu sezone. Potem ko je dobil zadnjo etapo in posledično tudi skupni seštevek dirke Renewi Tour, je zdaj vpisal še jubilejno 30. zmago v karieri in četrto letos.

Najbolj sta se mu danes približala Jeanniere (TotalEnergies) in Kooij (Visma-Lease a Bike), a ostala malce prekratka.

Od Slovencev je doslej v dolgoletni zgodovini te dirke slavil Grega Bole leta 2011. Na stopničkah je stal še Luka Mezgec pred petimi leti.

Od enodnevnih dirk svetovne serije bo naslednja na vrsti v Kanadi, kjer se bo karavani za zadnji del sezone priključil tudi Tadej Pogačar. VN Quebeca bo 12. septembra, dva dni kasneje pa še VN Montreala.

