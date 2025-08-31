Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
18.35

VN Kranja

Nedelja, 31. 8. 2025, 18.35

21 minut

VN Kranja

Brez slovenskega uspeha v Kranju, zmaga Mehičanu Prietu

Jose Juan Prieto, VN Kranja 2025 | Zmagovalec letošnje VN Kranja je Mehičan Jose Juan Prieto. | Foto Aleš Fevžer

Zmagovalec letošnje VN Kranja je Mehičan Jose Juan Prieto.

Foto: Aleš Fevžer

Z veliko nagrado Kranja se je končala sezona mednarodnih kolesarskih dirk na slovenskih tleh na poklicni ravni. Slovencev na enodnevni tekmi ni bilo v ospredju, 158,7 km dolgo preizkušnjo pa je dobil Mehičan Jose Juan Prieto (Petrolike).

Jose Juan Prieto je bil najboljši v šprintu večje skupine, ki si je v zaključku nabrala nekaj sekund prednosti pred zasledovalci. V drugi skupini sta do cilja z zaostankom petih sekund prišla najboljša Slovenca, to sta bila Matic Žumer (Adria Mobil) na 30. in Jon Pritržnik (Pogi Team Gusto Ljubljana) na 31. mestu.

Najboljši izid med slovenskimi ekipami je pripadel Hrvatu Nicolasu Gojkoviću, ki je bil v dresu Pogi Teama četrti. Pred njim sta na stopničke za zmagovalce ob Prietu stopila še drugi Italijan Thomas Capra (Bahrain-Victorious Development) in Kanadčan Riley Pickrell (Israel-Premier Tech Academy).

Sezona slovenskih dirk Mednarodne kolesarske zveze se je začela z VN Slovenske Istre. Dobil jo je Belgijec Michiel Coppens. Štiri dni kasneje je VN Brda-Collio dobil Poljak Marcin Budzinski pred Slovencem Tilnom Finkštom. Na VN Adrie Mobila pa je drugič zapovrstjo slavil Žak Eržen.

Junijsko dirko po Sloveniji je dobil Norvežan Anders Johannessen, medtem ko je četrto mesto pri vsega 19 letih dosegel Jakob Omrzel in vzel še belo majico najboljšega mladega kolesarja.

