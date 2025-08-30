Kranj dva dni v znamenju kolesarstva

Kranj bo tudi letos zadnji konec tedna poletnih počitnic kolesarsko obarvan. Gostil bo najstarejšo slovensko kolesarsko dirko pod okriljem UCI – 57. Veliko nagrada Kranja I GP Kranj I FEEL SLOVENIA, kjer bodo ljubitelji kolesarstva v soboto in nedeljo spremljali pester kolesarski program, na katerega vabi tudi ambasador Matej Mohorič.

Ustaljen tekmovalni program bodo v soboto začeli najmlajši dečki in deklice s prvo dirko ob 14.30. Sledile bodo kriterijske dirke za starejše dečke in deklice, mlajše mladince in mladinke. Ob 18.30 se bodo na traso podali otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva, sledi dirka za prijatelje kluba in kolesarske delavce sodelujočih ekip, pred vrhuncem celodnevnih tekmovanj pa še kriterij starejših mladincev in žensk. Največja sobotna atrakcija je že zadnjih dobrih deset let edinstven DKV Nočni kriterij za člansko kategorijo s startom ob 20.15. Edinstven čar dirke je, da poteka v soju žarometov, ko kolesarji kot piš hitijo mimo gledalcev.

Organizator Kolesarski klub Kranj, ki od letošnje sezone nosi ime Factor Racing, se ponaša z najstarejšo slovensko mednarodno kolesarsko dirko pod okriljem UCI – 57. Veliko nagrado Kranja I GP Kranj I FEEL SLOVENIA, ki se bo v nedeljo začela ob 13. uri. Kolesarji bodo po kranjskih ulicah prevozili 13 krogov oz. slabih 160 kilometrov. Trasa je enaka lanski in bo zagotovo selektivna, dirka pa se bo najverjetneje odločila na znamenitem Jelenovem klancu. Na startu bodo vse slovenske ekipe, svoj nastop pa sta potrdili tudi dve ekipi UCI Pro Team – Team Polti VisitMalta in Solution Tech Vini Fantini – ter dve razvojni ekipi: Bahrain Victorious Development Team in Israel Premier Tech Academy.

V nedeljo bodo med celotno dirko obiskovalci na prizorišču lahko spoznavali edinstveno preventivno gasilsko vozilo, s katerim Gasilska zveza Slovenije s podporo Zavarovalnice Triglav ozavešča javnost po vsej Sloveniji s pomočjo več kot 20 simulatorjev.