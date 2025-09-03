Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
3. 9. 2025,
13.07

Sreda, 3. 9. 2025, 13.07

38 minut

Chris Froome

Chris Froome jo je skupil še veliko huje, kot smo sprva mislili

Chris in Michelle Frooome na Touru leta 2015

Chris in Michelle Frooome na Touru leta 2015

Foto: Guliverimage

Britanski kolesarski veteran Chris Froome jo je prejšnji teden v nesreči na treningu skupil veliko huje, kor je sprva kazalo. Ni šlo le za nekaj zlomljenih kosti, temveč si je pri silovitem trčenju v prometni znak natrgal tudi osrčnik, je v pogovoru za časnik Times povedala njegova žena Michelle. Življenje štirikratnega zmagovalca Toura je viselo na nitki.

Chris Froome
Sportal Chris Froome po nesreči uspešno operiran

Sprva je bilo o nesreči 40-letnega v Keniji rojenega Britanca nekaj nejasnosti. Najprej so mediji poročali, da je bilo v Froomovo nesrečo na treningu v bližini Saint-Raphaëla vpleteno vozilo, nato je prišlo do popravka, da je padel sam. Zdaj je sam pojasnil, da je s pedalom zadel v robnik ob cesti in izgubil nadzor nad kolesom ter s hitrostjo okoli 50 kilometrov na uro treščil v prometni znak. Utrpel je pnevmotoraks, zlom petih reber in zlom ledvenega vretenca, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Toulon, kjer je uspešno prestal operacijo in zdaj okreva.

A tudi te informacije o poškodbah niso bile povsem točne, Froome jo je skupil še veliko huje, je nedavno v pogovoru za časnik The Time povedala njegova žena Michelle. "Bilo je veliko resneje kot nekaj zlomljenih kosti," je pojasnila. Njen mož, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, ki je hud padec doživel že na Kriteriju po Dofineji leta 2019 – tudi takrat na treningu – in se po njem nikoli več ni vrnil med najboljše, je tudi tokrat ušel smrti.

Pri tokratnem silovitem trku si je namreč natrgal osrčnik, membransko vrečko, ki obdaja srce, kar so kirurgi bolnice Sainte Anne v Toulounu odkrili šele med operacijo. "Zdaj je v redu, vendar bo okrevanje dolgo. Nekaj ​​časa ne bo kolesaril. Chris z veseljem deli to informacijo, prepričan je, da morajo ljudje razumeti, kaj se z njim dogaja," je za časnik še zaupala Michelle.

Froome tako zdaj okreva v bolnišnici, za zdaj pa se še ni odločil, ali je bilo s tem padcem tudi konec njegove dolge in izjemno uspešne kariere. Pogodba z ekipo Israel - Premier Tech mu poteče letos.

Chris Froome
Sportal Chris Froome po hudi nesreči na treningu pristal v bolnišnici
poškodba padec Chris Froome
