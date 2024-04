Carapazu gorska etapa, skupno vodilni Rodriguez, Slovenca v ozadju

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Romandiji od Saillona do Leysina (151,7 km). Olimpijski prvak iz Tokia je bil najmočnejši na zaključnem vzponu in ugnal Nemca Floriana Lipowitza ter Španca Carlosa Rodrigueza. Slednji je v dresu Ineos Grenadiers prevzel majico vodilnega na dirki.

Za Carapaza, ki letos cilja na dirko po Franciji, je bila to 22. zmaga v karieri in tretja letos.

Večino zadnjega vzpona do Leysina (13,8 km/6 %) je močan ritem narekovala ekipa Ineos Grenadiers. Zadnjega ubežnika Clementa Bertheta (Decathlon AG2R La Mondiale) so ujeli 5,5 km pred ciljem, nato pa je na čelo prišel Kolumbijec Egan Bernal in delal za moštvenega kolega Rodrigueza pri Ineosu.

La victoire pour Richard Carapaz @EFprocycling en images pic.twitter.com/3blb71022C — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) April 27, 2024

Po številnih napadih v zadnjih petih kilometrih je povsem omagal do danes vodilni Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) in izgubil rumeno majico. To je po tretjem mestu v današnji etapi oblekel Rodriguez, ki je sicer za Carapzom in Lipowitzem zaostal deset sekund.

Mladi Španec ima v skupnem seštevku sedem sekund naskoka pred Rusom Aleksandrom Vlasovom in devet pred Lipowitzem (oba Bora-hansgrohe).

Slovenca Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) nista posegla po vidnejših uvrstitvah. Tratnik je bil 38. z zaostankom 8:01 minute in v skupnem seštevku zaostaja 9:41 minute. Govekar ima kot sprinter v gorskih etapah naloge pomočnika, novo priložnost za visoko uvrstitev bo imel v nedeljo.

Takrat bo za konec dirke po Romandiji na vrsti še zadnja, peta etapa. Gre za krožno traso v okolici Verniera (150,8 km), ki pa bržčas z enim krajšim (1,5 km) in ne pretirano strmim vzponom (4,1 %) v krogu ne bo postregla z velikimi razlikami.

