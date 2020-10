Brajkovič šesti v kraljevski etapi dirke po Furlaniji Julijski krajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Etapo z dvema gorskima ciljema je dobil in vodstvo v skupnem seštevku prevzel Norvežan Andreas Leknessund (Uno-X), ki ima pred zadnjo, bolj ali manj ravninsko etapo, minuto in 45 sekund prednosti pred Francozom Alexisem Guerinom, tretji je Danec Asbjoem Hellemose. Brajkovič zaostaja dve minuti in 46 sekund.

V tretji etapi je za zmagovalcem zaostal minuto in 12 sekund, preostali zaostanek je pridelal v prvi etapi, moštvenem kronometru, na katerem je bila ekipa Adrie Mobila šele 11., tudi dve mesti za Giustom Santicom. Kranj je bil med 31 ekipami 22.

