Boaru kraljevska etapa na Učko, Pogačar opozoril nase s petim mestom

Dirka po Hrvaški, 5. etapa

Etapa s startom v Rabcu in ciljem na Učki je po 156,5 kilometra dala tudi končni vrstni red, saj je nedeljska etapa s ciljem v Zagrebu namenjena sprinterjem, Sivcovu lahko skupno zmago odnese le padec ali okvara kolesa.

Zmago v peti etapi je osvojil Manuel Boar:

🇭🇷 #TourOfCroatia2018



🥇 The winner of stage 5️⃣ @BoaroManuele presented on the podium 💐🏆 pic.twitter.com/J8CQ2YzQlh — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) April 21, 2018

Kolesarji so danes morali dvakrat premagati Učko. V prvotni ubežni skupini so bili tudi Slovenci, najdlje je od njih vztrajal veteran Jure Golčer.

In kolesarji iz ubežne skupine so se na koncu udarili za etapno zmago. Boaro je napadel v zaključnih nekaj sto metrih in si privozil sedem sekund prednosti pred Poljakom Lukaszom Owsianom, deset pred Italijanom Alessandrom Tonellijem in 12 pred Kolumbijcem Johnatanom Canaveralom.

V skupnem vodstvu ostaja Konstantin Sivcov:

🇭🇷 #TourOfCroatia2018



👕 @siutsou is still the overall leader after stage 5️⃣



🎥 Podium ceremony 💐🏆 pic.twitter.com/lUYxeZHf63 — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) April 21, 2018

Pogačarju so načrte prekrižali ubežniki

V ozadju je iz glavnine slabe tri kilometre pred koncem napadel mladi Tadej Pogačar. Kolesar ekipa Ljubljana Gusto Xaurum je na koncu zaostal 24 sekund, po koncu etape pa so bili v njegovi ekipi prepričani, da bi se lahko danes boril za etapno zmago, a so mu načrte prekrižali ubežniki, ki so bili predaleč pred njim.

Tadej Pogačar je bil najboljši Slovenec v etapi, zasedel je peto mesto. Foto: Vid Ponikvar

S tem se je strinjal tudi sam. "Danes sem dal vse od sebe. Sem zadovoljen. Žal mi je, da je beg prišel do konca. Lahko sem zadovoljen. Na Biokovo sem pred dnevi popustil, danes nisem. Danes bi se boril za etapno zmago, noge so bile dober, drugi so se spogledovali, a so bili ubežniki predaleč," je menil 19-letnik.

Naslednji Slovenec na cilju etape je bil Domen Novak na 15. mestu, pred njim je bil še hrvaški veteran v dresu Adrie Mobila Radoslav Rogina na 13. mestu.