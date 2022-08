Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča kolesarski spletni portal Velonews, bo odločitev padla ta ponedeljek, ko se bodo sestali zdravniki in vodstvo ekipe Jumbo-Visma in na podlagi znanih dejstev o zdravstvenem stanju Primoža Rogliča sprejeli odločitev o njegovem nastopu oz. odsotnosti z dirke.

32-letni Zasavec ni tekmoval vse od 17. julija, ko se je pred 15. etapo Dirke po Franciji zaradi posledic padca v peti etapi umaknil z dirke.

Še vedno ni znano, za kakšno obliko poškodbe je šlo, se je pa omenjalo, da si je Roglič pri padcu zlomil dve vretenci. Še pred tem je bil v 11. etapi z zaključnim vzponom na Col du Granon ključen člen taktične igre ekipe Jumbo-Visme pri prevzemu rumene majice.

Roglič se je poškodoval v peti etapi Dirke po Franciji, potem ko je padel zaradi bale sena na trasi. Foto: Guliverimage

Če Rogliča ne bo, bodo cilji ekipe drugačni

Če se bodo v ekipi Jumbo-Visma odločili, da je bolje, da Rogliča ne obremenijo z napori tritedenske dirke, bo tudi taktika ekipe najverjetneje drugačna in bolj usmerjena v lovljenje etapnih zmag kot položaju v skupni razvrstitvi.

Za zdaj tudi ni znano, s kakšno ekipo se bo nizozemske ekipa lotila španske Vuelte. Med osmerico naj bi bil skoraj zagotovo Američan Sepp Kuss, ki je bil lani na dirki osmi, in to kljub temu, da je vozil kot Rogličev pomočnik in ni dirkal na svoj rezultat.

Omenjalo se je tudi, da bi Rogliču ob boku vozil tudi Avstralec Rohan Dennis, a ni jasno, kakšno je trenutno njegovo zdravstveno stanje. Na igrah Commonwealtha je namreč pred cestno dirko odstopil zaradi težav z zdravjem in pristal v bolnišnici, pred tem pa osvojil naslov prvaka v vožnji na čas. Kot je razbrati iz objav na družbenih omrežjih, je v teh doma v španski Gironi.

Na provizorični startni listi za Vuelto so na spletni strani Procyclingstats poleg Rogliča, Dennisa in Kussa omenjeni še Chris Harper, Koen Bouwman, Edoardo Affini, Robert Gesink, Lennard Hofstede in Mike Teunissen.

Kdo bodo glavni tekmeci na španskih cestah?

Med glavnimi favoriti za skupno zmago na letošnji Vuelti so Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in zmagovalec Gira Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

Ne gre pozabiti niti na Miguela Angel Lópeza (Astana Qazaqstan), Joãoja Almeido (UAE Team Emirates) in Mikela Lando (Bahrain Victorious).

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na Vuelti nastopil leta 2019 in s tremi etapnimi zmagami, belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretjim mestom v skupnem seštevku dirke, takoj opozoril na svoj talent, je svoj nastop na španski dirki nekaj dni po letošnjem Touru odpovedal. Namesto v Vuelto je svoj pogled usmeril v enodnevne dirke in septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji.

Če bi Roglič na Vuelti nastopil in zmagal tudi letos, bi se s četrto zmago izenačil z rekorderjem te dirke, španskim asom Robertom Herasom, bi pa postal prvi kolesar s štirimi zaporednimi zmagami na Vuelti. Po tri zmage sta na španski pentlji nanizala še Švicar Tony Rominger in Španec Alberto Contador.

Dirka po Španiji se bo začela v petek, 19. avgusta, v Utrechtu na Nizozemskem, kjer bodo kolesarji vozili ekipni kronometer, in končala tri tedne pozneje, 11. septembra v Madridu.

Preberite še: