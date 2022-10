Dansko zmagoslavje v Ljubljani

Ljubljana je konec tedna gostila dirko BMX Race Ljubljana, na kateri je nastopilo več kot 150 tekmovalcev. Vrhunec sta bili dirki v članskih konkurencah v kategoriji Mednarodne kolesarske zveze (Uci) C1. Zmagala sta Danca Magnus Dyhre in Dorte Balle, med mladinci pa Finec Max Mäenpaä. Slovenski kolesarji so bili boljši v mlajših kategorijah.

Na ljubljanski dirki so imeli doslej primat tekmovalci iz Italije, tokrat pa so jim načrte prekrižali Skandinavci. Dyhre, letošnji skupni zmagovalec evropskega pokala v kategoriji do 23 let, je v finalu članske kategorije slavil pred lanskim mladinskim svetovnim prvakom Marcom Radaellijem iz Italije, na tretje mesto pa se je prav tako uvrstil Italijan, in sicer Martti Sciortino, so organizatorji sporočili v izjavi za javnost.

"Prišel sem neposredno iz Kolumbije s svetovnega pokala in zagotovo je to drugačna proga, kot sem je vajen. Z zelo hitre proge z velikimi objekti sem moral hitro preklopiti na način vožnje na manjši progi, ki pa je še vedno zelo zabavna in lepo predstavlja tradicionalno BMX-progo. Prav tako mislim, da je dobro, če vozimo različne stvari. Dirka je bila dobra, konkurenca pa močna in za zmago sem moral pokazati vso svojo moč," je po dirki organizatorjem dejal zmagovalec Dyhre.

Foto: Grega Stopar / KD Rajd

Zmago za Dansko je osvojila tudi Dorte Balle, ki je bila hitrejša od sestre Rikke Balle. Obe sta zaradi pomanjkanja konkurence dirkali skupaj z mladinci.

Slovenija ni imela kolesarja v najmočnejših kategorijah, sta pa v kategoriji 17+ dobro dirkala Gaj Gorza (TBP Lenart) in Tilen Frank (BSX Racing Team Maribor). Gorza je po dobrih prejšnjih vožnjah v finalu padel in v soboto zasedel končno osmo mesto, Frank je bil na koncu 11.

Foto: Grega Stopar / KD Rajd

Mlajša slovenska generacija je slavila na štirih sobotnih in nedeljskih dirkah, in sicer Tim Rovtar, Jošt Ložar, Maj Nanut in Aleksandar Gajić.

"Ljubljanska dirka in organizatorji so znova pustili dober vtis in prepoznavnost te tradicionalne športne prireditve se s tem še povečuje, kar je najboljša popotnica za bodoče izvedbe in s tem tudi razvoj scene BMX," so organizatorji zapisali v izjavi za javnosti.

Foto: Grega Stopar / KD Rajd

Dodali so, da bo kdo izmed nastopajočih minuli konec tedna skoraj zagotovo čez dve leti oblekel reprezentančni dres v Parizu na olimpijskih igrah, pot do tja pa so si vsaj delno tlakovali prav v Ljubljani.