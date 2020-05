Bi lahko lanski zmagovalec ostal brez Toura?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijska vlada je prestrašila kolumbijske kolesarje, potem ko je zaradi epidemije novega koronavirusa do 31. avgusta prepovedala vse polete na druge konce sveta. Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Uran in drugi se zdaj bojijo, da do omenjenega datuma ne bodo smeli zapustiti domovine, v tem primeru bi ostali brez nastopa na Touru.

Dirka, na kateri bi Bernal branil skupno zmago, naj bi se v Nici začel 28. avgusta, kolesarji, ki se v času epidemije nahajajo doma, pa so nameravali v Evropo, kjer se bo sezona nadaljevala 1. avgusta, odpotovati sredi julija. Pripravljeni so bili, da bodo v svojih evropskih prebivališčih nekaj časa v karanteni, zdaj pa so pred drugačnimi težavami, poroča cyclingnews.com.

"Ni drugega, kot da upamo, da bodo dobili posebno vladno dovoljenje. Verjamem, da bo vlada razumela položaj, konec koncev kolesarji skrbijo za promocijo države. Dirke so njihov posel," je dejal Giuseppe Acquadro, agent številnih kolumbijskih kolesarjev.

Kolumbijski predsednik Ivan Duque je v sredo podaljšal izredno stanje zaradi epidemije novega koronavirusa do 31. avgusta. Statistični podatki kažejo, da je Kolumbija utrpela več kot 17.000 primerov virusa, umrlo je 630 ljudi. Ukrepi so se v zadnjem času začeli rahljati, kolesarji so od konca aprila lahko trenirali na prostem.