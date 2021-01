Justin Levens je eden prvih profesionalnih kolesarjev, ki so javno razkrili svojo istospolno usmerjenost.

19-letnik, ki dirka za ekipo Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, je izrazil upanje, da bo postal vzor istospolno usmerjenim športnikom, ki oklevajo, ali bi to priznali javnosti.

"Takšno razkritje je v svetu športa zelo zahtevno. Želim biti vzor vsem, ki še vedno vztrajajo v svojih lupinah," je dejal v pogovoru za spletni portal SportNU.be, v katerem je priznal, da se je z dilemo, ali svojo zgodbo deliti z javnostjo ali ne, ubadal že dve leti.

"Ni mi bilo težko izražati sebe, je pa to težko v športu, saj sploh ne poznam nobenega kolesarja, ki bi bil odkrit gej," je dejal.

V nasprotju z moškimi je bilo teh priznanj precej več pri ženskah. Kar nekaj kolesark je v preteklih letih odkrito spregovorilo o svoji istospolni usmerjenosti. Od nemške zvezdnice, trikratne svetovne prvakinje Judith Arndt, dvakratne olimpijke Lee Davison do Italijanke Georgine Bronzini in švedske kolesarke Emilie Fahlin.

"To je bil zame velik korak. Odziv staršev je bil zelo pozitiven, bolj so me skrbeli odzivi kolesarjev in ekip, a mislim, da s tem ne bo težav," je optimističen Laevens, ki bo v nedeljo nastopil na državnem prvenstvu Belgije v ciklokrosu.

Na prizorišču v Meulebeku se bo pomeril z velikani ciklokrosa, kot sta Rogličev moštveni kolega Wout van Aert in nekdanji evropski prvak Toon Aerts (Telenet–Baloise Lions).

