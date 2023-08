Avstralec zaradi dopinškega prekrška brez SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh je Mednarodna kolesarska zveza (Uci) suspendirala kar nekaj tekmovalcev. Naslednji med njimi je avstralski kolesar Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) in sicer zaradi dopinškega prekrška pred štirimi leti. Štiriindvajsetletnik iz Sydneyja je tako ostal brez mesta v avstralski izbrani vrsti za prihajajoče svetovno prvenstvo v Glasgowu.

Roberta Stannarda je Uci suspendiral zaradi "bodisi rabe nedovoljenih poživil bodisi prepovedanih metod", podrobnosti pa niso razkrili. Vzorec so mu vzeli med letoma 2018 in 2019, ko je dirkal za Mitchelton-Scott. Zdaj se ta ekipa imenuje Jayco-AlUla. Štiriindvajsetletnik je bil eden od osmerice, ki bi morala zastopati Avstralijo na cestni dirki. Prestižna preizkušnja na SP bo na sporedu v nedeljo.

Uci še ni podal izjave za javnost o kaznovanem Avstralcu, se je pa ta znašel na seznamu kaznovanih kolesarjev. "Uci me je obvestil, da sem domnevno kršil dopinška pravila pred štirimi leti. Nikoli nisem namerno ali zavestno jemal prepovedanih substanc, zato bom zahteval, da moj primer preda razsodišču Ucija za dopinške zadeve," je v izjavi dejal 24-letnik.

"V ekipi Alpecin-Deceuninck smo se pravkar seznanili z dejstvom, da je po informacijah Ucija Robert Stannard kršil protidopinška pravila v letih 2018 in 2019. Stannard se je ekipi pridružil 1. januarja 2022, tako da gre za zadevo, ki se je zgodila tri leta pred prihodom v naše moštvo. Spoštujemo odločitev Ucija, o tem pa se bomo pozanimali tako s kolesarjem, njegovim vodstvom in krovno zvezo," so sporočili iz Avstralčevega moštva.

Stannard je v karieri dobil eno poklicno preizkušnjo, in sicer skupni seštevek dirke po Valoniji. Trikrat je nastopil na španski pentlji, nazadnje pa je nastopil prav na nedavno končani dirki po Valoniji ter jo sklenil na 19. mestu.