Znan bo zadnji polfinalist

Oilers so pred dvema dnevoma izsilili odločilno, sedmo tekmo, po tem, ko so doma z gladkih 5:1 ugnali Canucks. Zadnja tekma serije bo tako potekala v Vancouvru, zmagovalec obračuna pa se bo v finalu zahodne konference pomeril z Dallas Stars. Finalista na vzhodu sta že znana, to sta New York Rangers in Florida Panthers.

Liga NHL, 20. maj: