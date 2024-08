Zmaji tudi brez nekaterih nosilcev boljši od Romunov

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so dobili še drugo pripravljalno tekmo v novi sezoni. Včeraj so bili v Tivoliju z 2:1 boljši od celovškega KAC, danes so na domačem ledu premagali še romunski Gyergyoi s 6:4, pa čeprav je ljubljanski trener Upi Karhula nekaterim izkušenejšim igralcem namenil počitek in priložnost dokazovanja omogočil mlajšim igralcem.