Pavlin bo poskušal prepričati Slovake

Po treh letih v dresu Čeških Budejovic se je sodelovanje med Žigo Pavlinom in češkim kolektivom končalo novembra lani. Slovenski steber obrambe je v tej sezoni zaradi poškodb odigral zgolj dve tekmi. Težave 34-letnega Gorenjca so se sicer začele že aprila lani, ko ga je v baražu poškodoval legendarni češki hokejist Jaromir Jagr in predčasno končal njegovo tekmovalno obdobje.

Pavlin tako v novi sezoni ni prav veliko igral, bo pa imel priložnost, da se dokaže na Slovaškem. S trenutno vodilnim klubom tamkajšnje Tipsport lige Košicami se je dogovoril za dvotedensko preizkušnjo. Kolektiv, v obrambi katerega igra še en Slovenec Jurij Repe, ima po pisanju slovaških medijev težave z branilci, tako da je zadnje tekme odigral z zgolj šestimi branilci. Bo novopečeni očka prepričal trenerski štab?

Slovaška kolonija

V slovaški prvi ligi si kruh služi lepo število Slovencev. Napadalec Žiga Pance in branilec Matic Podlipnik sta člana trenutno tretjega Slovana iz Bratislave, ki po slovesu od lige KHL igra v domačem tekmovanju. Branilec Aleksandar Magovac s Popradom zaseda šesto mesto, David Rodman igra za sedmi DVTK Jegesmedvék, ki ga kot trener vodi njegov brat Marcel.

