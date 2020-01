Washington stežka do zmage, Dallas nadaljuje zmagovito, Kovalčuk se seli v Montreal

Le dva obračuna lige NHL je prinesel petek. Vodilni Washington je po dve porazih le prišel do zmage, a ta ni bila najbolj prepričljiva. S 4:3 je strl Carolino. Bolj zanesljivi so bili hokejisti Dallas Stars, ki so po prvojanuarski zimski klasiki s 4:1 odpravili Detroit in se s četrto zaporedno zmago povzpeli na drugo mesto zahodne konference. Ruski veteran Ilja Kovalčuk, ki so se mu pri Los Angeles Kings pred mesecem zahvalili za sodelovanje, kariero nadaljuje pri Montreal Canadiens.

Hokejisti Washingtona so prek Richarda Panika povedli v začetku drugega dela, v katerem je zadel še Jevgenij Kuznjecov in soigralce na drugi odmor odpeljal z 2:0. Domači so prek Jordana Staala hitro stopili prednost, a je Lars Eller hitro poskrbel, da je Washington spet vodil s +2. Jakub Vrana je v 45. minuti zvišal na 4:1, zdelo se je, da bo vodilna ekipa lige tekmo mirno pripeljala do konca, a so se gostitelji uspeli približati na 3:4. Preobrat jim na koncu ni uspel.

Dobre predstave nadaljujejo člani Dallas Stars. Do četrte zaporedne zmage so prišli na domačem ledu, na katerem so s 4:1 premagali zadnje moštvo tekmovanja Detroit Red Wings, sami pa so skočili pod vrh zahodne konference. S tremi podajami se je izkazal Finec Esa Lindell.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostili Nashville Predators.

Lestvica: