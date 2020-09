Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S štirimi tekmami se začenja IceHL, nekdanja liga EBEL. Na sporedu bi jih moralo biti pet, a so zaradi okužb z novim koronavirusom v taboru Bolzana odpovedali eno srečanje.

Foto: Sportida

S štirimi tekmami se bo zvečer začela IceHL, še pred meseci znana pod imenom liga EBEL. A vse ne poteka po načrtih, zaradi okužb z novim koronavirusom so odpovedali eno petkovo srečanje. Tudi v novi sezoni bo v tekmovanju 11 moštev, nastopalo pa bo šest hokejistov s slovenskim državljanstvom.

Čas je za začetek razširjenega avstrijskega prvenstva, v katerem se je zgodilo kar nekaj sprememb. Ne le da je tekmovanje dobilo novega generalnega sponzorja, pozdravilo je tudi novinca, iClinic Bratislava Capitals, gre za sploh prvo slovaško moštvo v tem tekmovanju.

Liga se je poslovila od imena Erste bank, po novem je bet-at-home ICE Hockey League oziroma IceHL. Tudi v novem tekmovalnem obdobju bo v njej nastopalo liho število moštev. Epidemija novega koronavirsa je močno oklestila proračun češkega Znojma, zato so orli pomahali v slovo. Namesto njih bo nastopal prej omenjeni kolektiv iz Bratislave. Ne gre za Slovan Bratislavo, ki je pred leti nastopal v KHL, ampak ločen subjekt.

Kot zadnji so prvaki postali Celovčani. Lani zmagovalca ni bilo, saj se je sezona končala predčasno. Foto: Sportida

Dolgo časa so v Ljubljani namigovali, da bi se HK SŽ Olimpija utegnil že letos pridružiti kot 12. član, a se to ni uresničilo. Olimpija ostaja v Alpski ligi, vodstvo kluba pa pravi, da se je z vodstvom lige dogovorilo, da bodo postopek pridružitve končali do konca tega koledarskega leta.

Za lovoriko se bo potegovalo osem avstrijskih ekip (Celovec, Dunaj, Salzburg, Linz, Dornbirn, Gradec, Beljak in Innsbruck) ter po ena italijanska (Bolzano), madžarska (Fehervar) in slovaška (iClinic Bratislava Capitals). V ligi bo drsalo šest oklepnikov s slovenskim potnim listom.

Ken Ograjenšek bo eden od šestih hokejistov s slovenskim potnim listom v tekmovanju. Še peto sezono zapored bo igral za Gradec. Foto: Sportida

Legionarji

Člana zadnjega prvaka (lani ga zaradi predčasno končane sezone nismo dobili) Celovca sta napadalec Rok Tičar in branilec Blaž Gregorc, ki je pri Korošcih uspešno prestal preizkušnjo. Trener vratarjev pri Celovcu je še en Slovenec Andrej Hočevar. Dres Gradca bo še naprej nosil napadalec Ken Ograjenšek, pridružil se mu je tudi napadalec Adis Alagić. Pri Fehervarju še naprej vztraja napadalec Anže Kuralt, vratar Luka Gračnar, ki se je vrnil v tekmovanje, pa bo branil vrata Linza.

Koronavirus prestavil eno tekmo

Novi koronavirus, ki je odnesel zaključek zadnje sezone, že vpliva tudi na novo. Danes bi moralo biti na sporedu pet srečanj, a je tisto med Bolzanom in novincem iz Bratislave zaradi več okužb z novim koronavirusom v italijanskem moštvu prestavljeno.

Že na uvodu bomo videli dva slovenska spopada: Gradec (Ograjenšek, Alagić) proti Fehervarju (Kuralt) in Celovec (Tičar, Gregorc) proti Linzu (Gračnar). Na preostalih dveh tekmah se bodo pomerili Salzburg in Beljak ter Innsbruck in Dornbirn.

