Gregorc s prepričljivimi predstavami do pogodbe

Slovenski hokejski branilec Blaž Gregorc je uspešno prestal preizkušnjo pri Celovcu, v dresu katerega se je med pripravljalnim obdobjem izkazal in bo tako s koroškim kolektivom v ligi IceHL igral do konca sezone.

Steber slovenske obrambe, ki je zadnja leta igral v elitni češki Extraligi se je pred mesecem dni na preizkušnji pridružil avstrijskemu Celovcu, članu IceHL (nekdanje lige EBEL). Vodstvo kluba je nekaj dni pred petkovim začetkom tekmovanja sporočilo pričakovano, Blaž Gregorc si je prislužil pogodbo do konca sezone.



Tridesetletnik je na šestih pripravljalnih tekmah dvakrat zatresel mrežo nasprotnika, dodal pa še sedem asistenc. Njegovo razmerje +/- je bilo +7, pri takšnem izkupičku sta končala le še Nick Petersen in Thomas Koch.



"Gregorc se je predstavil v odlični formi, je zanesljiv, dobro se je vklopil v našo ekipo. Veselimo se sodelovanja z njim," je ob tem povedal generalni direktor Oliver Pilloni.



Branilec ne bo edini Slovenec pri Celovcu, njegove barve od lani brani napadalec Rok Tičar, slovenski pridih pa daje še trener vratarjev Andrej Hočevar.



Uspešno je preizkušnjo prestal še en hokejist s slovenskim potnim listom, Adis Alagić bo do konca sezone igral za Gradec, katerega član je že vrsto let Ken Ograjenšek.

