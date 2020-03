V ekipi Ottawa Senators še drugi primer bolezni

V ekipi severnoameriški hokejski ligi NHL Ottawa Senators so odkrili drugi pozitivni primer bolezni covid-19, so sporočili iz kanadskega kluba. Tako kot v prvem primeru imena igralca niso navedli. Senators so zadnjo tekmo pred prekinitvijo lige zaradi pandemije covida-19 odigrali z Los Angeles Kings Slovenca Anžeta Kopitarja 11. marca.

Že pred tremi dnevi so ob prvem primeru iz tabora senatorjev sporočili, da ima njihov hokejist le lažje simptome in je v osamitvi.

Prav tako so tedaj karanteno odredili tudi vsem njegovim soigralcem in drugim članom ekipe. Ob drugem pozitivne primeru so dodali, da je v karanteni tudi vseh 52 ljudi, ki so potovali s klubom na tekme v San Jose, Anaheim in Los Angeles med 8. in 12. marcem.

Od tega 44 oseb kluba ni kazalo znakov okuženosti z virusom, osem je bilo testiranih, dva pa sta bila doslej pozitivna, na nekaj rezultatov pa še čakajo.

Vodstvo lige NHL se je 12. marca odločilo sezono prekiniti do nadaljnjega, piše STA.