Prvi primer covida-19 tudi v NHL, zadnja tekma s Kopitarjevimi kralji

Eden od hokejistov ekipe Ottawa Senators, ki je zadnjo tekmo pred prekinitvijo lige zaradi pandemije covida-19 odigrala z Los Angeles Kings Slovenca Anžeta Kopitarja, je bil pozitiven na virus sars-cov-2, so sporočili iz kanadskega kluba.

Za zdaj ni znano, za katerega igralca gre, iz tabora senatorjev pa so sporočili, da ima le lažje simptome in je v osamitvi. Prav tako so karanteno odredili tudi vsem njegovim soigralcem, piše STA.