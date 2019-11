Povratniki med elito naslednji tekmec Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Latviji se nadaljuje pripravljalni turnir štirih narodov, na katerem ob gostiteljih sodelujejo Slovenci, Francozi in Belorusi. Zadnji bodo ob 14.30 drugi nasprotnik slovenske zasedbe, ki je na uvodni četrtkovi tekmi po kazenskih strelih izgubila z gostitelji , Belorusi pa so ugnali Francoze.

Slovenska hokejska reprezentanca od četrtka do sobote sodeluje na edinem pripravljalnem turnirju pred dvema pomembnima domačima akcijama – februarskimi olimpijskimi predkvalifikacijami (Podmežakla) in aprilskim svetovnim prvenstvom drugega razreda (Tivoli).

Po četrtkovem porazu z Latvijo po kazenskih strelih bo drugi nasprotnik pomlajene in prevetrene čete Matjaža Kopitarja Belorusija. Ta je na uvodni tekmi s 4:2 premagala Francijo. Slovenci in Belorusi, ki so si aprila na prvenstvu zagotovili vrnitev med elito, medtem ko se bodo risi tja poskušali vrniti aprila v Tivoliju, bodo palice prekrižali ob 14.30.

Zvečer sledi obračun gostiteljev in galskih petelinov. Z drugimi se bodo Slovenci pomerili v soboto ob 12.30.

Turnir EIHC (Liepaja, 7.–9. november) Petek, 8. november

14.30 Belorusija - Slovenija

18.30 Latvija - Francija Lestvica:

1. Belorusija 1 tekma - 3 točke

2. Latvija 1 - 2

3. Slovenija 1 - 1

4. Francija 1 - 0 Četrtek, 7. november

Latvija : Slovenija 3:2* (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Melnalksnis 19. (Sarkanis, Freibergs), 1:1 Tičar 35. (Maver, Jeglič), 2:1 Freibergs 43. (Sarkanis), 2:2 Tičar 60., 3:2 Smirnovs (KS)

*kazenski streli Francija : Belorusija 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Treille 4., Leclerc 41.; Belevich 23., Stefanovich 24., Suslo 36., Lopachuk 60. (EN) EN-zadetek v prazen gol Sobota, 9. november

12.30 Slovenija - Francija

16.30 Latvija - Belorusija

Slovenska reprezentanca za turnir v Latviji Vratarji: Luka Gračnar (Storhamar, Norveška), Matija Pintarič (Rouen, Francija), Žan Us (HK SŽ Olimpija, Alpska liga)

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan (oba HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Mark Čepon, Luka Zorko (oba HK SŽ Olimpija, Alpska liga), Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška Tipsport liga), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska), Jurij Repe (Košice, Slovaška Tipsport Liga)

Napadalci: Tadej Čimžar (Katowice, Poljska), Gašper Glavič, Andrej Hebar, Blaž Tomaževič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija), Žiga Jeglič (Berani Zlin, Češka Extraliga), Luka Maver (American International College), Luka Kalan, Gregor Koblar (oba Unia Oswiecim, Poljska), Gal Koren (HK SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Rok Tičar (Oskarshamn, Švedska SHL), Miha Zajc (Innsbruck, liga EBEL).

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki selektorja: Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Kari Savolainen

