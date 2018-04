Tragedija v Kanadi: 14 mrtvih v prometni nesreči avtobusa z mladimi hokejisti

Kot poročajo v Kanadi, se je avtobus, na katerem je bilo 28 potnikov, zaletelo v tovornjak. V nesreči je umrlo 14 oseb, tudi voznik avtobusa. Preostale potnike so odpeljali v bolnišnico. Trije so še v kritičnem stanju.

Med umrlimi so bili v večini mladi hokejisti.

Predsednik vlade Jusstin Trudeau je nemudoma izrazil sožalje in na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Ne morem si predstavljati, kaj prestajajo starši. Moje srce je z vsemi, ki so bili vpleteni v nesrečo."

Avtobus z mladimi hokejisti Humboldt Broncos, ki so bili stari med 16 in 21 let, je potoval na tekmo končnice proti Nipawin Hawks. Ob bližnjem srečanju s tovornjakom se je zgodila tragedija, ki je Kanado zavila v črno. V prihodnjih urah bodo sporočili, kaj je bil vzrok nesreče in kdo je umrl.