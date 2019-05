Bomba iz Tivolija: Tomaž Vnuk odstopil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z mesta športnega direktorja HK SŽ Olimpija, ki je v končani sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, naslov prvaka Alpske lige, naslov državnega in pokalnega prvaka, naj bi po poročanju Dela odstopil alfa in omega kluba Tomaž Vnuk.

Potem ko je HK SŽ Olimpija, katerega alfa in omega je Tomaž Vnuk, pred dvema sezonama po slovesu HDD Olimpija od lige EBEL in tekmovalnega zemljevida, začel delovati s članskimi selekcijami, je že v drugi sezoni na članski ravni pobral vse, kar se je dalo.

Ljubljančani so po drami v Alpski ligi postali prvaki tekmovanja, v domačem ustroju pa prav tako vzeli obe mogoči lovoriki: v finalu pokala so ugnali večnega tekmeca z Jesenic, prav tako so železarje premagali v finalu državnega prvenstva.

A kljub uspešni sezoni v ozadju ni vse tako, kot bi si želeli. Po poročanju delo.si naj bi tako Tomaž Vnuk, ki ga je na predsedniškem položaju lani zamenjal predstavnik glavnega sponzorja Slovenske železnice Miha Butara, sam pa se je preselil na položaj športnega direktorja, v sredo podal odstopno izjavo.

Po poročanju Dela so jo prejeli člani upravnega odbora kluba s predsednikom na čelu, a uradne informacije o odstopu še ni, kot so zapisali Vnuk ni najbolj zadovoljen s položajem hokeja v Ljubljani, odnosom Hokejske zveze Slovenije, kadrovsko podhranjeno klubsko pisarno, v kateri je bil ob najbližjih sodelavcih tako rekoč deklica za vse ... Po osvojeni trojni kroni si zagotovo želi še večjih izzivov.

Trener Jure Vnuk, ki nam je včeraj zatrdil, da ostaja v klubu, bi si želel, da bi bile pogodbe z igralci že davno podpisane. Ob tem je izrazil mnenje, da nekateri ljubljanskemu hokeju ne želijo dobro. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Bo odšel tudi trener?

Delo poroča, da naj bi bil na izhodnih vratih tudi trener Jure Vnuk, ki nam je sicer v včerajšnjem pogovoru zatrdil, da ostaja na trenerskem položaju, da pripravlja program za temelj nove sezone – poletne priprave. Mlajši od bratske naveze je dejal, da bi si želel, da bi bile pogodbe z igralci že sklenjene, da bi že pred časom vedel, na koga bo lahko računal, a da se to še ni zgodilo. Upa, da se bo v kratkem in da mu bo po trojni kroni uspelo motivirati igralce za igranje na enaki ravni tekmovanja.

Ob tem je izrazil mišljenje, da nekaterim ni do tega, da bi se ljubljanski članski hokej spet dvignil, da morda nekateri ob vrnitvi navijačev na tribune niso bili najbolj zadovoljni …

Kot kaže, se v Ljubljani, pa čeprav je kazalo drugače, obetata pestra hokejska pomlad in poletje. Nič kaj rožnato pa ni niti na Jesenicah, kjer so se, podobno kot po vseh sezonah v zadnjih letih, znašli v nezavidljivem položaju, v katerega so jih spravile predvsem finance.

