Potem ko so Kralji Anžeta Kopitarja še v začetku decembra zasedali drugo mesto zahodne konference in pacifiške divizije, se je rezultatska krivulja konec lanskega leta in januarja obrnila močno navzdol. Na zadnjih 17 tekmah so zmagali le trikrat, zdrsnili na sedmo mesto zahoda oziroma četrto v pacifiški diviziji, kjer za zdaj še držijo v rokah wild-card vstopnico za končnico, a zasledovalci niso daleč.

Med premorom za tekmo zvezd lige NHL se je tako vodstvo odločilo, da gredo s Toddom McLelanom vsak svojo pot. Kanadčan je trenerske vajeti kalifornijske zasedbe prevzel pred sezono 2019/20, v zadnjih dveh tekmovalnih sezonah ga je vodil v končnici, v obeh letih so obstali v konferenčnem četrtfinalu. Moštvo iz mesta angelov bo do konca sezone kot glavni trener vodil dozdajšnji pomočnik Jim Hiller, ki je bil v tej vlogi od junija 2022.

"Sprememba je v tem trenutku nujna"

"Toddu se želimo zahvaliti za njegovo trdo delo in predanost organizaciji. Opravil je izjemno delo, z njim smo se premaknili naprej, pozitivno je vplival na našo skupnost. To ni bila lahka odločitev, a menili smo, da je sprememba v tem trenutku nujna. Jim je cenjen član našega osebja, ki dobro pozna naše igralce. Prepričani smo v njegovo sposobnost, da učinkovito vodi našo ekipo v tem ključnem času," je ob menjavi v izjavi za javnost dejal generalni direktor dvakratnih prvakov Rob Blake.

Šesta trenerska žrtev

McLellan je šesti trener v NHL, ki so ga odpustili v tej sezoni. Pred njim so se od trenerskih taktirk morali posloviti Lane Lambert - New York Islanders (zamenjal ga je Patrick Roy), D. J. Smith - Ottawa Senators (Jacques Martin), Craig Berube - St. Louis Blues (Drew Bannister), Dean Evason - Minnesota Wild (John Hynes) in Jay Woodcroft - Edmonton Oilers (Kris Knoblauch).