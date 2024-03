Sezone v evropskih hokejskih ligah so se že prevesile v za hokejiste in navijače najbolj razburljiv del, končnico. Na vrhu lestvice obiska tekem rednih delov sezon v evropskih ligah se je po 22 letih zgodila sprememba. Prevlado švicarskega Berna je končal nemški prvoligaš Kölner Haie. Njegove domače obračune si je v povprečju ogledalo kar 16.993 gledalcev. To je nov rekord, ne samo za nemški kolektiv, ampak tudi na splošno v Evropi. Največ navijačev je po novem obiskalo tekme prav v nemški ligi.