Slovenska napadalca Jan Urbas in Žiga Jeglič nista le med najvidnejšimi napadalci nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins, ampak kar celotne nemške prve hokejske lige DEL. Reprezentanta sta med tremi kandidati za najboljšega napadalca sezone. Nagrade bodo podelili v ponedeljek.

Le še en krog loči nemške hokejske prvoligaše do konca rednega dela sezone. Moštvo Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, za katerega že več let igrajo napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič, februarja pa se mu je pridružil še branilec Blaž Gregorc, je pred zadnjim obračunom vodilni. Pred drugim Berlinom ima dve točke prednosti. Prav ti ekipi bosta v petek obračunali za prvo mesto.

Še pred začetkom četrtfinala bodo v ponedeljek podelili nagrade najboljšim posameznikom rednega dela lige DEL v več kategorijah. Med tremi kandidati za napadalca sezone 2023/24 sta kar dva Slovenca, kapetan Urbas in Jeglič. Žiga Jeglič je prav tako med kandidati za najboljšega napadalca sezone. Foto: Guliverimage Za 35-letnim Cerkničanom, ki mu v Bremerhavnu pripada vloga kapetana, je statistično najboljša sezona v dresu Fischtown Pinguins. Na 46 tekmah je dosegel kar 51 točk (povprečno 1,11 točke na tekmo), kar je največ med vsemi v tekmovanju. Z 21 zadetki je peti strelec lige, s 30 asistencami pa sedmi podajalec.

Nedaleč za rojakom je 36-letni Jeglič, na 51 tekmah se je podpisal pod 49 točk (tretji po točkah), s 36 asistencami je drugi podajalec lige.

Ob slovenskemu duetu za najboljšega napadalca kandidira še Justin Schütz, ki vleče voz Kölner Haie, 23-letni Nemec je najboljši strelec lige, na 51 tekmah je 27-krat zatresel mrežo tekmecev, dodal pa še 16 asistenc.

Močan slovenski pridih klubu daje tudi Miha Verlič, ki je zaradi poškodbe izpustil kar nekaj tekem, a je znova v tekmovalnem ritmu. Foto: Guliverimage

Besedo pri tem, kdo je med kandidati za nagrade, so imeli kapetani 14 klubov, njihovi trenerji, športni direktorji ter predstavniki PENNY DEL in medija Eishockey News.

Trener vodilnega Fischtown Pinguins Thomas Popiesch je kandidat za najboljšega trenerja. Foto: Guliverimage

Ekipa iz Bremerhavna ima svojega kandidata tudi med vratarji in trenerji. Za nagrado se potegujeta latvijski čuvaj mreže Kristers Gudlevskis (44 tekem, ubranil je 91,4 strela) in nemški trener Thomas Popiesch.