V živo: Slovenci prosti, a na trnih. ZDA ostaja neporažena?

Deveti dan svetovnega prvenstva se je v slovenski skupini v Rigi ob 11.20 začel z dvobojem med Norveško in Češko, v Tampereju pa so stoodstotni Američani palice prekrižali z Danci. Popoldan se bosta v derbiju pomerili neporaženi Švica in Kanada, Avstrijci pa bodo izzvali branilce naslova, Fince. Zvečer bodo slovenske oči uprte v obračun med Kazahstanom, ki je v petek premagal Slovaško, in Latvijo. Slovenci, ki imajo prost dan, držijo pesti za gostitelje in upajo, da bo ponedeljkova tekma s Kazahstanom še odločala o obstanku. Da bi bilo res tako, bodo morali risi, ki so še edini brez točke, v nedeljo (15.20) vzeti vsaj točko Slovakom. Če bodo tekmo končali z novo ničlo, bodo že pred ponedeljkovo tekmo ostali brez možnosti za obstanek.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 9. dan Sobota, 20. maj Lestvici*: *prve štiri reprezentance iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja izpade v razred nižje

Sobotni program na svetovnem prvenstvu v Rigi in Tampereju se je začel že ob 11.20. V Rigi igrajo Norvežani, ki si še niso zagotovili obstanka, in Čehi, ki so po treh zmagah in porazu v podaljšku na tretjem mestu in dobri poti v četrtfinale. Zgodnjo tekmo na drugem prizorišču bodo igrali Američani, ki so pri maksimalnih 12 točkah, in Danci, ki se borijo za napredovanje v četrtfinale.

Kdo bo prvič poražen?

Popoldan bo vroče v Rigi, nasproti si bosta stali edini neporaženi reprezentanci skupine B, Švica in Kanada. Švicarji so prvi gol na prvenstvu dobili šele na četrti tekmi, kar 204 minute so ohranili mrežo nedotaknjeno in se podpisali pod nov švicarski rekord. Kdo bo vknjižil prvi poraz?

Švicarji bodo palice prekrižali s Kanadčani. Nekdo bo izgubil prvič na tem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Ob 15.20 bodo gostitelji in branilci naslova Finci četrto zmago in četrtfinalno vstopnico lovili proti Avstrijcem, ki so s točko trenutno na zadnjem mestu skupine v Tampereju.

Lahko Kazahstan premaga še gostitelje?

Večerno tekmo med Latvijo in Kazahstanom bodo z zanimanjem spremljali tudi Slovenci. Gostitelji, ki so v petek tesno premagali rise, so v dobrem položaju za četrtfinale, Kazahstan pa je z zgodovinsko zmago nad Slovaško naredil korak proti obstanku.

Kazahstan je s petkovo zmago nad Slovaško otežil boj za obstanek Slovencem. Foto: Guliverimage

Slovenci upajo na uspeh domačinov in to, da bo njihova ponedeljkova tekma s Kazahstanom še odločala o obstanku. Da bo res tako, bodo morali že v nedeljo vzeti vsaj točko Slovakom, če je ne bodo, bo njihovih upov o obstanku konec še pred zadnjo tekmo.

Tudi če bi Kazahstan danes premagal Latvijce, Slovenci še ne bi ostali povsem brez možnosti za obstanek. Po sanjskem scenariju namreč lahko še prehitijo Norveško (če ta danes izgubi) ali Slovaško, a pri tem še zdaleč niso povsem odvisni zgolj od sebe.

Zvečer se bodo v Tampereju po peto zmago odpravili Švedi, nasproti jim bodo stali Francozi.

Slovenska reprezentanca bo znova na delu v nedeljo ob 15.20, ko ji bodo nasproti stali Slovaki. Če bodo risi tekmo končali z nič točkami, bodo že pred zadnjo tekmo izgubili vse možnosti za obstanek.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

Preberite še: