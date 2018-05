Belorusi bodo še pred svojo tekmo pogledovali proti razpletu prve

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 8. DAN

Osmi dan svetovnega prvenstva na Danskem prinaša popoldanski skandinavski obračun med gostitelji in Norvežani. Ob 16.15 se bodo udarili še Francozi in Avstrijci. Njihov obračun bodo pozorno spremljali tudi Belorusi, ki bodo navijali za galske peteline, zvečer pa bodo palice prekrižali s Čehi. Američani se odpravljajo po peto zmago proti Južni Koreji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalni dan v Köbenhavnu bosta odprla Francija in Avstrija. Galski petelini imajo po štirih tekmah na računu eno zmago in tri poraze, naši severni sosedi pa še čakajo na prvo zmago. Če bi jo dočakali danes, bi naredili velik korak k obstanku med elito.

Takšnega scenarija pa si ne želijo v beloruskem taboru, ki je v skupini A še edini brez točke in tekmo za obstanek vidi prav na jutrišnjem obračunu z Avstrijo. A če bo ta danes premagala Francoze, se bodo Belorusi, če ne bo preostalih presenečenj, težko obdržali v prvem razredu svetovnega hokeja.

Popoldan v Herningu je rezerviran za skandinavski obračun med gostitelji in Norvežani. Dancem po štirih tekmah kaže dobro, potem ko so prvi na kolena presenetljivo spravili Fince, so še vedno v igri za četrtfinale.

Belorusi se bodo zvečer udarili s Čehi, ki so prvi ugnali Ruse. Vsaka točka v boju za obstanek bi jim prišla še kako prav. Foto: Reuters

Američani po pet v niz

Zvečer bodo Čehi ohrabreni z zmago nad Rusijo novo iskali proti Belorusom, ki bi jim vsaka točka prišla še kako prav. Američani bi morali niz neporaženosti brez večjih težav podaljšati na pet. Njihov nasprotnik bo namreč najskromnejša reprezentanca prvenstva Južna Koreja.

Skupina A

16.15 Francija – Avstrija

20.15 Belorusija – Češka

Lestvica skupine A 1. Švedska 4 tekme - 12 točk

2. Rusija 4 - 10

3. Švica 4 - 9

4. Slovaška 4 - 7

---------------

5. Češka 4 - 6

6. Francija 4 - 3

7. Avstrija 4 – 1

---------------

8. Belorusija 4 - 0

Skupina B

16.15 Danska – Norveška

20.15 ZDA – Južna Koreja