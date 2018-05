Zgodovinski dan za Južno Korejo

Svetovno prvenstvo v hokeju, 2. dan

Drugi dan svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem bo zgodovino pisala Južna Koreja. Azijska reprezentanca, ki ji pomaga kopica naturaliziranih severnoameriških hokejistov, bo odigrala sploh prvo tekmo med elito. Njena nasprotnica bo ob 16.15 ena od izbranih vrst, ki meri na vrh, Finska. Dan začenjajo Švica in Avstrija ter Norveška in Latvija.

Drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva na Danskem bosta v Köbenhavnu odprli Švica in Avstrija. Zadnji so se po dveh letih igranja v drugem razred vrnili med 16 najboljših reprezentanc sveta in bodo poskušali obstati v tem rangu. Švicarji po srebru na prvenstvu leta 2013 niso več posegali tako visoko, še najvišje so od takrat končali lani, ko so se zaustavili na šestem mestu.

Ob isti uri bosta prvo tekmo SP v Herningu odigrali zadnja leta stalni članici elite, v kateri ponavadi končata na spodnji polovici lestvice, Norveška in Latvija. Selektor Južne Koreje Jim Paek in njegovi varovanci bodo pisali zgodovino na SP elitne divizije. Foto: Reuters

Paek in druščina pišejo zgodovino

Popoldan bodo v Seulu rojeni strateg z ameriškim in kanadskim potnim listom Jim Paek in njegovi varovanci priča zgodovinski tekmi. Južna Koreja bo sploh prvič zaigrala na svetovnem prvenstvu elite. Prvi hokejist, rojen v Južni Koreji, ki je zaigral v ligi NHL, je v štirih letih, predvsem z namenom konkurenčnosti na olimpijskih igrah v Pjongčangu, zgradil ekipo, ki temelji na naturaliziranih oklepnikih. Od tretjega razreda jo je v štirih letih pripeljal do prvega. Vse drugo kot izpad v drugi razred bi bilo presenečenje. Korejce v prvem krogu čakajo finski levi, ki vselej kotirajo visoko. Lani so končali na četrtem mestu, zadnjič so bili prvaki leta 2011. Na Dansko so pripotovali spodbujeni z zmagama nad Rusijo in Švedsko.

Po visokem porazu bo eden zmagal prvič

Istočasno se bosta po visokih porazih proti velesilam po prvo zmago odpravili Francija in Belorusija, ki sta bili primorani pomladiti reprezentanci. Francozi so na uvodu visoko (0:7) izgubili proti Rusom, Belorusi pa proti Švedom (0:5).

Čehi nad Slovake, domačini proti ZDA Danci so se včeraj veselili zmage nad Nemci. Kako se bodo znašli proti ZDA? Foto: Reuters

Večer je rezerviran za spopad nekdanje skupne države, tako za Čehe kot Slovake, zadnji želijo pod generalnim direktorjem Miroslavom Šatanom pisati novo zgodbo, bo to prva tekma prvenstva.

Še drugi zaporedni večerni termin je rezerviran za gostitelje, ki so v petek po kazenskih strelih strli olimpijske podprvake Nemce (ti so na SP s spremenjeno zasedbo). Danci se bodo zoperstavili z zmago nad Kanado spodbujenim hokejistom ZDA.

Skupina A

Lestvica skupine A 1. Rusija 1 tekma - 3 točke

2. Švedska 1 - 3

3. Belorusija 1 - 0

4. Francija 1 - 0

5. Avstrija 0 – 0

6. Češka 0 - 0

7. Slovaška 0 - 0

8. Švica 0 - 0

Skupina B